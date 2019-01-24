Собянин рассказал о развитии детских технопарков в Москве

В детском технопарке Московского авиационного института (МАИ) в мае откроются шесть уникальных лабораторий. Об этом мэр Сергей Собянин заявил, посетив юношеское подразделение вуза.

Пока в технопарке "Траектория взлета" работают две лаборатории. Школьники занимаются IT-разработками и моделированием в 3D.

Но уже в мае откроются и другие направления: цифровое производство, создание беспилотных систем, робототехника и другие. Лаборатории оснастят новейшей техникой за счет гранта мэрии.

"Сегодня в Москве работают уже 15 детских технопарков, - отметил Собянин. - В прошлом году занятия и лекции посетили более 60 тысяч школьников. Технопарки помогают ребятам сделать осознанный выбор профессии".