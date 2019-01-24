Третьяковская галерея продлила часы работы выставки Куинджи

В связи с большой популярностью выставки живописца Архипа Куинджи, открывшейся в столице 6 октября прошлого года, Третьяковская галерея решила продлить часы ее работы.

"Спешим сообщить, что в связи с большим интересом к выставке "Архип Куинджи" Третьяковская галерея продлевает часы ее работы по вторникам и средам до 21:00, кассы и вход открыты до 20:00", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы галереи.

Таким образом, экспозиция будет открыта для посещения почти каждый день до 21:00 вплоть до 17 февраля.

Представители самой галереи объяснили решение продлить часы работы желанием дать возможность побывать на выставке большему числу посетителей (онлайн-билеты на экспозицию уже давно раскуплены до 17 февраля).

Напомним, ранее Третьяковская галерея уже продлевала время работы экспозиции в воскресенье с 18:00 до 21:00.

Выставка знаменитого художника Архипа Куинджи открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 6 октября прошлого года. Только за первые четыре дня работы экспозиции ее посетили более 11 тысяч человек. В столице ретроспективы Куинджи проходили дважды - в 1914 и 1992-м годах.