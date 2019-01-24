Тульский художник Александр Майоров выпустил юбилейный альбом

Юбилейный альбом художника Александра Майорова. - Тула: ООО "Борус-Принт", 2017

Свой юбилейный альбом тульский художник Александр Майоров назвал очень просто: "Александр Майоров". В прошлом году ему исполнилось 60 лет и одновременно 40 лет творческой деятельности.

Сегодня Александр Майоров - заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, доктор искусства - степень, присуждаемая Международным комитетом, учрежденным ЮНЕСКО, профессор Тульского университета. Работы Майорова находятся в музеях России, Испании и Болгарии, в галереях, корпоративных и частных собраниях России, США, Канады, Израиля, ЮАР, ряда европейских государств.

Картины Майорова очень интимны. А погружение в них требует доверия и сопричастности.

Но было время, когда первые выставки Майорова в конце 70-х - начале 80-х годов были если не подпольными, то точно не приветствовались властями. Сам Александр вспоминает об этом:

"На выставке подходит мужчина в сером костюме и вообще какой-то серый, с невыразительным лицом: "Ваша картина - вот эта - "Задумавшийся"... О чем он задумался? Чего он хочет? Эти ваши картины нас заставляют задумываться. Вот это плохо!"

Самое интересное, что это - правда. Полотна Майорова заставляют именно задуматься. У них хотя и не явная, но ощутимая литературная основа. И это, конечно, прежде всего Серебряный век и - шире - рубеж веков. Первое впечатление от его работ - сказка, волшебство. Время как бы замерло, остановилось. Но когда их рассматриваешь пристальнее, когда над ними "задумываешься", они начинают так же волшебно оживать и наполняться вполне реальным временем, просто границы между прошлым и настоящим стираются.

При этом у Майорова очень изощренная техника письма, которую он достигал десятилетиями.

Критик Анна Кузнецова пишет: "Почти физическое свечение, исходящее от картин, достигается старинной техникой тончайших лессировок, как достигнута "подсветка" лица Моны Лизы у Леонардо.

Майоров кладет до двадцати тончайших слоев краски, обычно сочетая в одной картине лессировочную и пастозную техники. Большинство его работ выполнено на приготовленных особым образом холстах: пастозный слой кладется за несколько месяцев до лессировок, высушивается и создает сложную фактуру холста, рельефную поверхность".

Но, рассматривая юбилейный альбом Майорова, изумляешься больше даже не технике письма, действительно необычной, а безграничности фантазии художника.

Придумать свой мир - это Майорову безусловно удалось - вообще не так-то просто, но еще сложнее жить в этом мире как в реальности, так, чтобы она дышала, развивалась по каким-то своим законам, а не консервировалась в одном удачно изобретенном образе. И вот это у Майорова каким-то чудом получается.

И еще картины Майорова очень интимны. Погружение в них требует доверия и сопричастности, в противном случае они остаются закрыты душе: ты можешь восхищаться манерой и техникой, но не будешь чувствовать глубины смысла и трепетности переживания.

Это необыкновенно тонкий и сложный художник, сотворивший свой волшебный мир и заставивший нас в него поверить как в реальность. Наверное, это главное, чего может достигнуть любой художник.

Досье

Александр Майоров - член-корреспондент Российской академии художеств, академик РАХ, живет и работает в Туле. Его произведения находятся в собраниях многих музеев России, в зарубежных музеях и коллекциях.

Майоров - единственный российский живописец, представленный в музее "Gaudi Center" (Реус. Испания).