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24.01.2019 15:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Помощь косолапому

Тверские спасатели бурых медвежат остались без финансирования
Текст: Элина Труханова (Тверь)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 15(7773)
Международный фонд защиты животных IFAW, который помог создать и 23 года поддерживал инфраструктуру реабилитационного центра для медвежат-сирот в Торопецком районе Тверской области, в конце прошлого года прекратил свою работу в России. Теперь спасателям осиротевших детенышей косолапых придется выкручиваться самим.
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Спасенные и выращенные в центре бурые медведи сейчас обитают в 18 регионах России. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Спасенные и выращенные в центре бурые медведи сейчас обитают в 18 регионах России. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Центр, который в тверской глубинке больше двадцати лет назад основал заслуженный эколог России, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника Валентин Пажетнов, известен далеко за пределами России.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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С 1970-х годов Валентин Сергеевич изучал поведение бурого медведя от рождения до обретения самостоятельности, разработав в итоге уникальную методику доращивания медвежат-сирот с возможностью возвращения их в дикую природу. А недавно здесь разработали методику, позволяющую возвращать в природу медвежат, родившихся в зоопарках.

Сейчас в центре работают уже три поколения ученых Пажетновых. Им удалось спасти и вернуть в лес более двухсот медвежат. Например, благодаря тверским медвежьим "яслям" была полностью восстановлена микропопуляция медведей в заповеднике "Брянский лес", где оставалось всего шесть топтыгиных. Сейчас там около полусотни медведей.

- Ежегодно мы реабилитируем от пяти до пятнадцати медвежат, - поясняет сотрудница центра Екатерина Пажетнова. - В основном они поступают к нам в феврале-марте.

В центре разработали методику, позволяющую возвращать в природу медвежат, родившихся в зоопарках

По словам Екатерины, основная причина сиротства медвежат - деятельность человека. И прежде всего лесозаготовительная. Шум техники, крики людей пугают животных. Потревоженная медведица может просто убежать из берлоги, оставив там своих малышей, и обратно она уже не вернется. Может случайно "поднять" медведицу из берлоги и собака во время легальной охоты на копытных животных. Про браконьеров даже и говорить нечего - люди, находящие удовольствие в охоте на спящего зверя, к сожалению, не перевелись.

Медвежата рождаются крохотными (около 500 граммов), слепыми и беспомощными. Даже если их обнаружат, то далеко не все знают, что с ними дальше делать. В Иркутске, например, пару лет назад коробку с медвежатами поставили у здания цирка. К счастью, люди, нашедшие подкидышей, знали о тверском центре, организовали доставку животных туда, медвежат в итоге спасли.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Московском зоопарке родился первый детеныш в 2019 году

С закрытием представительства IFAW в России спасать медвежат будет сложнее. Но Пажетновы говорят, что не прекратят свою деятельность ни при каких обстоятельствах. И надеются, что в России тоже найдутся желающие поддержать это очень важное и нужное дело.

- Мы выражаем огромную благодарность IFAW, потому что мы 23 года работали и не переживали, где нам взять корм для медвежат, как построить или отремонтировать вольеры для их содержания, - продолжает Екатерина Пажетнова. - Представители фонда вместе с нами разработали переходный план для нашего самостоятельного существования. В рамках этого плана была создана автономная некоммерческая организация "Центр спасения медвежат-сирот", и сейчас мы встаем на ноги, начинаем поиски поддержки, в том числе на нашем сайте - www.orphan-bear.org.

Прямая речь

Сергей Пажетнов, руководитель центра, старший научный сотрудник Центрально-Лесного природного биосферного заповедника:

- Мы работаем с животными, которые должны научиться выживать в дикой природе. Неотъемлемое условие этого умения - чувство страха к человеку. Поэтому мы никоим образом не воспитываем медведей - мы обеспечиваем им условия, приближенные к их естественной среде обитания.

Общество Природа Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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