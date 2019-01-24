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24.01.2019 21:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Балашихе из-за пожара в новостройке эвакуировали 30 человек

Текст: Ирина Рыбникова

В подмосковной Балашихе горит квартира на 14-м этаже жилого дома в микрорайоне Янтарный. СМИ сообщают о хлопке, который предшествовал пожару.

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Как рассказали "РГ" в областном главке МЧС, инцидент случился по адресу: ул. Кольцевая, д. 20. На месте работают спасатели и сотрудники пожарных служб. Из дома эвакуированы 30 жильцов ближайших квартир.

"Есть ли пострадавшие - сейчас уточняем. Маловероятно, что это был взрыв газа. Возможно, очевидцы услышали хлопок, когда в квартире от огня лопнули стекла", - заявили в пресс-службе МЧС.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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