В Балашихе из-за пожара в новостройке эвакуировали 30 человек

В подмосковной Балашихе горит квартира на 14-м этаже жилого дома в микрорайоне Янтарный. СМИ сообщают о хлопке, который предшествовал пожару.

Как рассказали "РГ" в областном главке МЧС, инцидент случился по адресу: ул. Кольцевая, д. 20. На месте работают спасатели и сотрудники пожарных служб. Из дома эвакуированы 30 жильцов ближайших квартир.

"Есть ли пострадавшие - сейчас уточняем. Маловероятно, что это был взрыв газа. Возможно, очевидцы услышали хлопок, когда в квартире от огня лопнули стекла", - заявили в пресс-службе МЧС.