В Калуге наградили воинов-афганцев

23 января глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов посетил Калужское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны.

На территории Калуги проживает более 900 бывших военнослужащих, проходивших службу в республике Афганистан, в том числе 19 инвалидов боевых действий. Организация "Инвалиды войны" защищает интересы этих людей. Ее участники оказывают помощь ветеранам боевых действий и членам их семей, ведут работу по увековечиванию памяти погибших при исполнении воинского долга и создании Музея локальных войн и вооруженных конфликтов, проводят экскурсии по Калуге для людей с ограниченными возможностями, организовывают встречи со школьниками и студентами.

Центр реабилитации оказывает ветеранам боевых действий, прежде всего, медицинскую и психологическую помощь.

Глава города поблагодарил сотрудников центра за заботу о защитниках Отечества, помощь в медицинской и социальной реабилитации ветеранов боевых действий и наградил Почетными грамотами членов Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане в связи с 30-летием вывода советских войск, отметив их важную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения калужан.

"Очень ценно, что люди, потерявшие здоровье при выполнении своего воинского долга, находят здесь, в Центре, необходимую заботу, помощь, понимание, - отметил Александр Иванов. - Это неоценимый вклад в дело социальной реабилитации, защиты и поддержки инвалидов боевых действий. Благодаря таким усилиям они вовлекаются в общественную жизнь, получают образование, а соответственно, и новые возможности для самореализации".