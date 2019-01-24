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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бревно в своем газу

Под следствие попал директор газового хозяйства
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 16(7774)
Под следствие попал директор специализированной организации, обслуживающей газовое оборудование в жилом фонде подмосковного Климовска. Во время внеплановой проверки в одной из квартир жилого дома было обнаружено отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Подобные нарушения влекут за собой угрозу жизни и здоровью людей, - объясняет руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков. - Специализированная организация должна была незамедлительно приостановить подачу газа до устранения неисправности, однако никаких мер она не приняла". Это аукнулось штрафом в 40 тысяч, выписанным организации, и уголовным делом, заведенным на ее директора за ненадлежащее исполнение работ по содержанию и техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования. По этой статье нерадивому руководителю грозит 360 часов принудительных работ либо лишение свободы на срок до 2 лет.

В прошлом году Госжилинспекция обнаружила в регионе более 3,5 тысячи нарушений в эксплуатации газового оборудования. Хотя, признает Вадим Соков, люди все больше начинают понимать, что ответственность за безопасный газ в квартире лежит прежде всего на них самих. "Еще несколько лет назад договоры на обслуживание газового оборудования у нас имели не более 10% собственников квартир. Сегодня через публичную оферту на обслуживание выставляется более 70% лицевых счетов", - говорит главный жилинспектор области.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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