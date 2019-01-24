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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Я шагаю под землей

В коллекторе Неглинки предложили открыть музей
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 16(7774)
В Москве может появиться подземный музей истории города. Столичные диггеры предложили открыть его в коллекторе реки Неглинки между Садовым кольцом и Трубной площадью. Это тот самый канал, куда в конце XIX века спускался публицист и писатель Владимир Гиляровский. Сегодня это подземелье заброшено, но корреспондентам "РГ" удалось рассмотреть одно из самых таинственных и темных мест в столице. "Надевайте, что не жалко, встречаемся на Цветном бульваре", - напутствовал нас известный столичный диггер Даниил Давыдов. Он руководит отделом архитектурных подземных исследований во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Так что каждый метр Москвы подземной прошел лично.
Примерно в этом месте под землю спускался Владимир Гиляровский. Каменные своды сохранились еще с XIX века. Фото: Александр Корольков Примерно в этом месте под землю спускался Владимир Гиляровский. Каменные своды сохранились еще с XIX века. Фото: Александр Корольков
Примерно в этом месте под землю спускался Владимир Гиляровский. Каменные своды сохранились еще с XIX века. Фото: Александр Корольков

На Цветной бульвар в назначенное время подъезжает Renault Duster. В багажнике все необходимое, чтобы уйти в подполье. Фонарик, светоотражающие спецовки, резиновые бахилы по колено. "В пряжки ремня веревки суйте и потом завязывайте", - объяснил исследователь технологию обувания диггерских сапог.

- Готовы? Ну вот мы и на месте, - показал Даниил на самый обычный зеленый люк в снегу.

Это подземелье - кладезь истории. В коллекторе сохранилась часть старинной набережной Неглинки и императорская ливневая канализация

- Хм. А это... законно? - интересуемся как бы невзначай.

- Коллектор "ничейный", на балансе ни у одного из предприятий не числится.

Люк открываем обычным ломиком и отбрасываем в сторону. Ни гуляющие по бульвару, ни дворники, ни замаявшийся дорожный инспектор не обратили на нашу экспедицию никакого внимания. Люк открыли и сразу увидели: лестницы нет. "Там внизу - труба, - предупредил Даниил. - Переползем через нее - и все, коллектор". Труба оказалась покрыта толстенными ошметками грязи. Но спецодежда помогла перелезть, практически не запачкавшись.

Внутри, прямо по Гиляровскому, кромешная тьма. Наши фонари освещают протяженную галерею. Впереди - длиннющий, словно в средневековом замке, коридор, с каждым метром потолок все ниже. По бокам - где-то полуметровый парапет из песчаника, выше идет древняя кирпичная кладка. Под ногами - что-то зыбкое. Это песок - родное дно Неглинки. А вот воды в тоннеле нет. "Река недалеко от нас, в соседнем коллекторе, - показывает в сторону Даниил. - Ее пустили туда уже после памятного спуска Гиляровского". Новый коллектор построили в 1970-х, потому что старый не всегда справлялся, и воды Неглинки периодически заливали центр. Старый же, построенный в XIX веке и переделанный после статьи-бомбы Гиляровского, остался заброшенным. Но сохранил почти весь исторический колорит и пещерную романтику. Парапет из песчаника - это часть набережной Неглинки, которую благоустроили в конце XVIII столетия. После Отечественной войны, когда Москву восстанавливали, часть парапета снесли и поверх уложили кирпичи. Идем дальше к арочному своду. В свете фонарей поблескивают карлики-сталактиты. Это соляные отложения с наших дорог. Кирпич в пещерном пейзаже сменяется массивными блоками из горного камня. Их завезли в конце XIX века, когда коллектор укрепляли. Дно лотка тут уже не песчаное и не глинистое, а каменное. Местами в нижних частях стены отверстия. Это старинная ливневая канализация - памятник инженерной мысли. Какие-то из этих врезок пустые. Кое-где набросаны бутылки. Для многих коллектор - не Неглинка и не Гиляровский, а просто укромное место. Фонарик бы только был. Внутри - плюс 12, достаточно ветровку накинуть.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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А при желании из 650-метрового подземелья реально сделать музей. "Подобные галереи есть в Праге, Вене, Париже и Лондоне, - поделился Даниил. - Покупаете билет, осматриваете и тоннель, и экспозицию". А в Неглинке музей можно сделать еще привлекательнее. Вдоль тоннеля диггеры предлагают сделать экспозицию со старинными схемами, рисунками Неглинки. В экскурсоводах-диггерах в Москве недостатка нет. Но можно выдавать и аудиогиды: с главой о Неглинке из книги "Москва и москвичи". Осталось придать коллектору статус памятника. ВООПИК подавало заявку в департамент охраны культурного наследия. Но не нашлось организации, которая бы взяла подземелье на баланс. Его нужно промыть, вывезти ил. Авария в Тушинском тоннеле показала - все оборудование есть. И очистить коллектор - дело техники. Небольшое усилие - и в Москве может появиться новое место, привлекающее туристов.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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