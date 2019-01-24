В Москве исчезла икона Богоматери XVI века

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В Государственном историческом музее исчезла икона "Богоматерь Смоленская Шуйская". Администрация начала полную проверку фондов древнерусской живописи и подала заявление в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Пропавшая икона была написала в Вологде в XVI веке. В прошлом году она выставлялась в Мурманском художественном музее и вернулась в Москву в августе прошлого года. А в начале декабря, когда стали готовить новую выставку, экспонат не обнаружили. Музей начал служебное расследование.

Однако есть шанс, что икона найдется. Сейчас идет полная сверка фонда древнерусской живописи по всем хранилищам. Она займет какое-то время, в коллекции - более 30 тысяч экспонатов.