В Москве соседи вырвали пандус для ребенка-инвалида

На востоке Москвы жители одного из многоквартирных домов выломали пандус, специально установленный для ребенка-инвалида. Об этом случае в соцсетях рассказала мама мальчика.

Вопиющий случай произошел в многоквартирном доме на Авиамоторной улице. Местная жительница ранее подавала коммунальщикам просьбу об установке пандуса для сына-колясочника. Откидная горка, помогающая ребенку выехать на улицу, была сделана. Но соседи оказались недовольны этим.

По словам женщины, некоторые из них публично оскорбляли ее. А когда мама с сыном-инвалидом уехали на реабилитацию, кто-то выломал пандус. Следственный комитет начал официальную проверку. По ее итогам могут возбудить уголовное дело.