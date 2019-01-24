В подмосковном гипермаркете образовалась 100-метровая трещина в полу

В Московской области в здании одного из гипермаркетов "Глобус" треснул пол.

Ширина трещины составляет около 1 сантиметра, длина - около 100 метров, сообщает ТАСС. Повреждение проходит через весь торговый зал. По предварительным данным, треснуло перекрытие между первым и вторым этажами. На первом ярусе находится парковка, а на втором - магазинная галерея.

Трещину заметили, когда посетителей в гипермаркете почти не было. Персонал был эвакуирован. На сайте магазина сообщается, что он закрыт по техническим причинам.