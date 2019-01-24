В столкновении автобусов под Воронежем погиб человек

Один человек погиб, еще один доставлен в больницу после столкновения двух автобусов на юге Воронежской области.

ДТП случилось около 5.00 на 699 километре федеральной трассы М-4 "Дон", столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с шестью пассажирами и рейсовый автобус Setra - в нем из Москвы в Элисту ехали 26 человек, включая двух водителей.

- По предварительной информации, 49-летний водитель Mercedes не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автобусом, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Предполагаемый виновник аварии погиб, пассажир микроавтобуса с телесными повреждениями доставлен в больницу. Другие пассажиры и водители Setra не пострадали.

Сотрудники ДПС восстановили движение по трассе и принимают меры для отправки пассажиров к месту назначения.