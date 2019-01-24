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24.01.2019 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В столкновении автобусов под Воронежем погиб человек

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: ГУ МВД по Воронежской области Фото: ГУ МВД по Воронежской области
Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Один человек погиб, еще один доставлен в больницу после столкновения двух автобусов на юге Воронежской области.

В Москве автобус насмерть сбил мужчину у метро

ДТП случилось около 5.00 на 699 километре федеральной трассы М-4 "Дон", столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с шестью пассажирами и рейсовый автобус Setra - в нем из Москвы в Элисту ехали 26 человек, включая двух водителей.

- По предварительной информации, 49-летний водитель Mercedes не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автобусом, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Предполагаемый виновник аварии погиб, пассажир микроавтобуса с телесными повреждениями доставлен в больницу. Другие пассажиры и водители Setra не пострадали.

Сотрудники ДПС восстановили движение по трассе и принимают меры для отправки пассажиров к месту назначения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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