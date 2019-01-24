Воронежским детям напечатали протезы на 3D-принтере

Активные протезы кистей и предплечья "напечатали" на 3D-принтере в 2018 году для шестерых жителей Воронежской области, пятеро из которых - дети в возрасте от четырех до 11 лет.

Одному малышу родители приобрели "киберруку" за 150 тысяч самостоятельно, собрав средства через соцсети, так как хотели успеть с подарком ко дню рождения. Остальные получили электромеханические изделия бесплатно. Областное отделение Фонда социального страхования (ФСС) потратило на это около 850 тысяч рублей. Конкурс на поставку выиграла компания "Моторика" - резидент "Сколково".

Протезы сделали по индивидуальным меркам из гипоаллергенного материала. Дизайн пациенты выбирали на свой вкус - обычно детям нравятся яркие цвета и рисунки, при желании на "кожу" наносят гравировку.

"Киберрука" умеет менять очередность пальцев, схватывать и удерживать предметы (например, карандаш или игрушку), а также гнуться в локте. Благодаря этому человек может самостоятельно одеваться, кататься на лыжах и велосипеде. На протез устанавливаются насадки под фонарик или мобильный телефон.

Протезы сделали по индивидуальным меркам из гипоаллергенного материала

Виктория С. из Воронежа потеряла обе кисти пять лет назад. У нее были косметические протезы, но носить их постоянно не было смысла. Женщина надеялась, что ученые изобретут двигающиеся протезы, которые не нужно будет прятать под одеждой. ФСС помог Виктории получить два активных протеза, теперь ее жизнь стала более комфортной.

Чтобы научиться управлять искусственной кистью, нужны специальные упражнения с предметами. Так, 11-летний Максим К. из Борисоглебска освоил принцип работы протеза за полчаса: поднимал и перемещал кубики, мячи, пластмассовые гантели, бутылку с водой. По его словам, почувствовал себя супергероем. Гораздо сложнее малышам до пяти лет, особенно если они привыкли обходиться без руки с рождения. Для них разработаны особые методики, в том числе игровые.

Поскольку дети быстро растут, "киберруку" им придется менять несколько раз. Если активный протез рекомендован индивидуальной программой реабилитации (абилитации), которая составляется в бюро медико-социальной экспертизы, то его купят на деньги Фонда соцстрахования. Заявление сам инвалид или его представитель по доверенности может подать в офисе ФСС по месту жительства, в МФЦ или через "Единый портал госуслуг". Там же можно оформить обращение за компенсацией, если протез был куплен на свои деньги. Следует лишь учесть, что при подаче документов в электронной форме потребуется в течение пяти дней предоставить оригиналы чеков.

комментарий

Галина Некрасова, начальник отдела социальных программ Воронежского отделения ФСС:

- Инвалиды, которые самостоятельно приобрели средства реабилитации, имеют право на компенсацию. В 2018 году наше отделение направило на это свыше 101 миллиона рублей. Чтобы получить денежную выплату, необходимо соблюсти ряд условий.

Во-первых, приобретаемое изделие и его количество должны соответствовать рекомендациям в индивидуальной программе реабилитации (ИПР), действующей на момент покупки. Например, сложная ортопедическая обувь должна делаться по медицинскому заказу и по индивидуальным меркам. Убедитесь, что фирма или ИП, в которую вы обратились, имеет право вести торговлю ортопедическими изделиями. Иначе в выплате могут отказать.

Во-вторых, надо представить полный комплект документов: заявление, паспорт, СНИЛС, индивидуальную программу реабилитации, банковские реквизиты или почтовый адрес инвалида и подтверждение его расходов. Подтверждением служит кассовый или товарный чек с номером, датой, ИНН организации-продавца, полным наименованием изделия, количеством штук (не упаковок), ценой за одну штуку и общей стоимостью, с должностью, подписью, расшифровкой подписи продавца и печатью организации-продавца (при наличии). Если на момент покупки нового средства реабилитации еще не истек срок пользования аналогичным изделием, выданным ранее (или приобретенным самостоятельно, если за него была выдана компенсация), то в выплате могут также отказать.