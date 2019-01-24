За подготовку терактов в Москве осуждены 11 человек

В Московском окружном военном суде закончился процесс по делу о подготовке терактов в столице. Виновными в участии в международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России, признаны 11 уроженцев среднеазиатских республик.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ. Представители ЦОС ФСБ уточнили, что все осужденные в составе двух террористических ячеек были одновременно задержаны сотрудниками спецслужбы 12 ноября 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге. Террористами, один из которых прибыл из Сирии, планировалось совершение терактов, а также массовых убийств граждан в людных местах. Все акции они рассчитывали снимать на видео для дальнейшего размещения на подконтрольных им ресурсах в Сети, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Московского окружного военного суда Ирина Жирнова сообщила, что шесть террористов осуждены на срок от 14 до 18 лет, остальные приговорены к шести годам лишения свободы.

По мнению следствия и военных прокуроров, вина всех осужденных полностью доказана. Все они причастны к приготовлению к терактам, к участию в террористических сообществах и организациях, в прохождении обучения в террористических целях, а также в незаконном хранении оружия и взрывных устройств.

В рамках расследования уголовных дел, возбужденных следственным управлением ФСБ России, в полном объеме доказана их вина в приготовлении к терактам, участии в террористических сообществах и организациях, прохождении обучения в террористических целях, незаконном хранении оружия и взрывных устройств, отметили в спецслужбе.