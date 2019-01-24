В начале 2000-х вылов тихоокеанских лососей по сравнению 80-90-ми годами прошлого века вырос практически в два раза. Действовавших мер регулирования промысла и существовавшей схемы оперативного сопровождения путины было достаточно, чтобы рыбаки брали высокие объемы в целом по бассейну, особенно в периоды высокочисленных подходов лососей к российским берегам - 2009, 2011, 2012 и 2016 годы.

Ученые предупреждали, что природный рост численности рыбы не может быть вечным, поэтому снижение подходов лососей на юге Дальнего Востока, обозначившееся в 2016-2017 годах, было вполне ожидаемым. Но тут природа решила преподнести дальневосточникам сюрприз: в ходе съемок, которые вело наше научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" в Охотском море, было учтено феноменальное количество молоди горбуши - 2,8 миллиарда экземпляров.

Появление осенью 2017-го сверхурожайного поколения означало, что условия для эффективного нереста и выживаемости молоди в пресноводный период жизни были весьма благоприятными. Но где именно? Согласно результатам проведенного специалистами КамчатНИРО анализа основная масса сеголеток представлена "северными" стадами, доля "южных" - всего 19 процентов. То есть при хорошей зимней выживаемости можно было ждать высоких уловов от западнокамчатских и северо­охотоморских популяции.

Но суперурожайные поколения горбуши, как и крайне малочисленные, являются самыми сложными для прогнозирования, они бывают редко, и их сложно посчитать по традиционным методикам. Адекватным выходом являются траловые съемки на разных стадиях их морских миграций.

Съемки в прикурильских водах Тихого океана, проведенные ТИНРО-Центром весной 2018 года, показали, что природа вновь благоволит рыбакам - выживаемость огромного поколения была высокой. Поэтому в дальнейшем дело было уже за оперативным сопровождением путины, в том числе за разработкой биологических обоснований корректировок вылова лосося, оценкой подходов и заполнения нерестилищ, уточнением норм выхода продукции по районам и для предприятий. В итоге в прошлом году достигнут исторический максимум добычи - без малого 578 тысяч тонн, 511 из которых пришлось на горбушу.

В последнее десятилетие, отличающееся заметным потеплением дальневосточных морей, мы видим, что численность рыбы растет в северных районах, а в южных - наблюдаем нестабильность воспроизводства лососей. Минувший год это подтвердил. Большая часть недолова относительно прогнозов пришлась как раз на побережье Татарского пролива, юго-западный и юго-восточный Сахалин, а также Амур. В то же время подходы и, соответственно, вылов на Камчатке побили все рекорды - там добыли 498 тысяч тонн красной рыбы.

В 2019 году в охотоморском бассейне подходы горбуши могут быть на относительно невысоком уровне, как в нечетных 2015 и 2017 годах

Теперь, на фоне исторического максимума, возникает вопрос: "Чего же ждать от нынешней путины?". Съемки, проведенные осенью в Охотском море, показали, что численность сеголеток горбуши - 667 миллионов экземпляров. Это значит, что в 2019 году в охотоморском бассейне подходы горбуши могут быть на относительно невысоком уровне, как в нечетных 2015 и 2017 годах.

Иная картина складывается в Беринговом море, где было учтено порядка одного миллиарда экземпляров горбуши. Здесь ученые более оптимистичны в своих прогнозах. Благодаря траловым съемкам в этом районе ТИНРО-Центру удавалось спрогнозировать высокочисленные подходы горбуши в 2009 и 2011 годах и снижение в 2013-м. Поэтому ученые считают, что путина на Восточной Камчатке в 2019-м может быть успешной, а вылов горбуши сопоставим с уровнем урожайных 2009 и 2011 годов.

Предыдущая путина показала, что накопленных отраслевой наукой знаний о лососях недостаточно, чтобы без проведения учетных съемок в морской период формировать прогноз их рекомендуемого вылова. Поэтому траловый метод будет оставаться важнейшим источником при определении масштабов подходов лососей как заблаговременного, так и оперативного. Перед учеными стоят задачи по усовершенствованию методик прогнозирования.

Так, для морских исследований целесообразно уточнить методики определения тотальной численности лососей на разных этапах морского периода их жизни по данным траловых обловов. Кроме того, необходимо развивать способы идентификации региональных стад горбуши в морской и океанический периоды их жизни, в том числе создавать экспресс-методики. Из-за роста численности в северных нерестилищах имеет смысл проводить работы в северных районах, зачастую ранее не исследованных, выбирать для мониторинга новые контрольные реки. И, конечно, совершенно необходимо продолжить исследования для определения факторов смертности горбуши на различных этапах жизненного цикла.

Ученые давно говорили об актуальности зимних съемок в Тихом океане, и 11 января "Профессор Кагановский" отправился в рейс в рамках проекта "Международный год лосося". Специалисты начнут работу в открытых водах северо-западной части Тихого океана, затем перейдут в его центральную и восточную части, где к ним присоединятся ученые Канады, США и Японии. Предстоит собрать данные о численности лососей, других пелагических рыб и кальмаров. Научный аспект этих работ очень многогранен, но рыбохозяйственной науке они помогут лучше узнать, как выживают лососи зимой.