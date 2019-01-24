Депутаты одобрили отставку главы Читы

Депутаты комитета по социальной политике единогласно одобрили заявление главы города Анатолия Михалева об отставке.

- Михалев написал заявление об отставке с 1 февраля, сделал он это по собственному желанию, - сообщила "Интерфаксу" глава аппарата городской думы Марина Ткачева.

Свое увольнение мэр объяснил "личными обстоятельствами".

Исполнять обязанности главы Читы будет его первый замеcтитель Андрей Ядрищенский.

По словам Ткачевой, выборы депутатов в городскую думу, из числа которых выбирают мэра Читы, пройдут в сентябре 2019 года.

Напомним, Анатолий Михалев руководил городом с 2001 года.