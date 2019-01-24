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24.01.2019 05:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Эвакуации людей из-за сообщений о минировании прошли в Хабаровске

Текст: Дина Непомнящая

Сотрудников администрации Хабаровска, учеников и учителей нескольких школ, а также пациентов и персонал детской больницы эвакуировали в связи с сообщениями о минировании зданий. Об этом "Интерфаксу" сообщили в городской администрации.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Из школ и торговых центров Владивостока эвакуированы люди

На местах работают саперы, спасатели и полицейские. Пока подтверждений сигналов о заложенных взрывных устройствах нет.

Напомним, что сегодня утром массовые эвакуации из-за угрозы минирования прошли также на Сахалине. А накануне письма о бомбах, заложенных в зданиях школ, больниц, торговых центров, ведомств и краевой администрации пришли на электронные адреса учреждения в Приморье. Подобные сообщения получали и на Камчатке. Во время проверок зданий взрывчатку не выявили.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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