Эвакуации людей из-за сообщений о минировании прошли в Хабаровске

Сотрудников администрации Хабаровска, учеников и учителей нескольких школ, а также пациентов и персонал детской больницы эвакуировали в связи с сообщениями о минировании зданий. Об этом "Интерфаксу" сообщили в городской администрации.

На местах работают саперы, спасатели и полицейские. Пока подтверждений сигналов о заложенных взрывных устройствах нет.

Напомним, что сегодня утром массовые эвакуации из-за угрозы минирования прошли также на Сахалине. А накануне письма о бомбах, заложенных в зданиях школ, больниц, торговых центров, ведомств и краевой администрации пришли на электронные адреса учреждения в Приморье. Подобные сообщения получали и на Камчатке. Во время проверок зданий взрывчатку не выявили.