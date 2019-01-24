Глава Читы сложил с себя полномочия

В Забайкалье подал в отставку глава Читы Анатолий Михалев. О решении градоначальника сложить с себя полномочия официально стало известно накануне. Хотя разговоры об отставке ходили уже давно. Как заявил сам глава, решение он принимал, руководствуясь "личными обстоятельствами".

- Нас это не касается, это дела Думы, мы работаем в прежнем режиме, - заявили "РГ" в администрации Читы.

В аппарате Думы же пояснили, что Михалев остается депутатом. Решать, кто заменит его в кресле председателя, народные избранники будут в конце месяца. Кресло под Анатолием Михалевым зашаталось прошлым летом, когда Забайкалье после сильнейших дождей накрыло паводком. Жители частного сектора Читы, где расположена дача чиновника, обвинили его в том, что пользуясь служебным положением, Михалев пытался спасти свое приусадебное хозяйство. Для чего выделил несколько грузовиков со щебнем для отсыпки дома. И это на фоне того, что ливни затопили половину города, снесли несколько мостов. А власти города не смогли даже вовремя информировать людей о надвигающемся катаклизме. Пока трудно сказать, связано ли решение градоначальника уйти в отставку с этой историей.

Анатолий Михалев находился на руководящих должностях в столице Забайкальского края еще с начала 2000-х годов. Несколько раз переизбирался в качестве главы города. В 2014 году прямые выборы градоначальника в Чите отменили. Текущая хозяйственная деятельность легла на плечи главы администрации города - сити-менеджера. Должность же Михалева официально стала называться "глава городского округа, исполняющий полномочия председателя городской Думы".