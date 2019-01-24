На Сахалине эвакуировали людей из школ и административных зданий

Учеников и сотрудников нескольких школ Южно-Сахалинска эвакуировали утром 24 января из-за сообщений о минировании. Первый сигнал о заложенном взрывном устройстве появился в 09:23 по местному времени, сообщается на сайте городской администрации.

Жителей областного центра просят не паниковать и не распространять непроверенную информацию. В том числе недостоверные сведения о возгораниях в общеобразовательных и культурных учреждениях, а также в административных зданиях.

Эвакуации школьников прошли по четко отработанным схемам. Дети спокойно оделись и покинули помещения вместе с учителями. Старшеклассникам разрешили отправиться домой самостоятельно. Учеников младшего и среднего звена разместили в близлежащих общественных местах под контролем педагогов до приезда родителей.

Из-за случившегося было решено отменить занятия второй смены в 19 школах.

Информация о минировании зданий пока не подтверждалась и не опровергалась.

Напомним, накануне письма о бомбах, заложенных в зданиях школ, больниц, торговых центров, ведомств и краевой администрации получили учреждения в Приморье. Из всех помещений эвакуировали людей. Но информация о бомбах не подтвердилась. За день до этого сообщения о "минировании" поступили на электронную почту нескольких социально значимых учреждений Петропавловска-Камчатского. Проверили 15 зданий. Взрывчатки там не обнаружили.