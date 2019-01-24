Олег Кожемяко - губернатор, можно сказать, уникальный: в постсоветской России он возглавляет уже четвертый регион. И самое удивительное - он везде побеждает на выборах и всегда остается самим собой.

Я зашел в кабинет губернатора Приморья буквально через месяц после нелегких выборов. Из больших его окон видна океанская бухта. Сам его хозяин выглядел уставшим. Однако от запланированного разговора не отказался. И когда прослушал диктофонную запись, то решил, что лучше будет оставить рассказ самого Олега Николаевича.

Дела - человеческие

- Дел много, и не только здесь, в крае. Губернаторская работа во всех дальневосточных субъектах, где мне довелось работать, очень похожа. Самые главные и больные вопросы, которые приходится решать, - это социальные.

Проще говоря, человеческие. Благоустройство городов, сел и поселков. Проблемы со здравоохранением, где-то больше, где-то меньше, но они есть везде. Всегда есть вопросы, которые надо решать и в образовании, и в культуре. Словом, где человек, всегда есть повод для радости и для огорчения.

Во всех регионах люди живут со своей особинкой. В Амурской области, скажем, более оседлый народ, больше связан с землей-кормилицей. Чуть дольше присматриваются к тебе. Не сразу к себе подпускают, но если впустят, то по-настоящему. А так как мои корни на Дальнем Востоке более ста лет, я местных прекрасно понимаю.

Сахалин - другая ситуация. Все-таки корни большинства сахалинцев начинаются с 1947 года, когда советский человек поехал на этот остров жить и трудиться. Есть некий синдром островитян.

Приморье - мой родной край, я здесь родился и вырос, и мне здесь немножко легче. Хотя темп и ритм жизни тут быстрый и сложный, здесь больше динамики и энергетики. Возможностей тоже больше, народ заметно поактивней... Да и уровень и качество жизни в Приморье всегда были выше.

В крае было четырнадцать вузов: ДВГУ один чего значит. Многие учатся здесь, получают очень хорошее фундаментальное образование. Кораблестроение, Тихоокеанский флот - это же все оставило и оставляет свой след в крае.

Верил в земляков

И честно скажу, у меня в ближайших планах не было намерения стать губернатором края. Сахалин - прекрасный регион, годовой бюджет которого - сто семьдесят четыре миллиарда рублей. Субъектов с таким кошельком можно по пальцам пересчитать. Я думал доработать свой срок, потом пойти на новые выборы и года через два-три подготовить себе смену.

Но тут в родном для меня Приморье жизнь пошла по непростому сценарию. Его подхватили, стали раскачивать… И я тогда решил возвращаться. Именно сейчас, в этих непростых условиях. Руководство страны меня поддержало, получил добро. И вперед.

Был ли уверен? Думаю, да. И в приморцах не сомневался. Иначе никогда не принял бы такого решения. Все же я здесь работал. Пускай это было четырнадцать лет назад, но люди-то многие остались и помнят меня. И потом, плохого-то ничего не делал.

Я многих здесь знаю с детства, с юности. Часто бывает, что к тебе подходит человек, которого ты знаешь с молодости. Здесь диалоги быстрее налаживаются. Есть люди, которые меня по-прежнему называют Олегом. Те, с кем я учился, начинал работать, занимался спортом. И это нормально. Ну, какой я Олег Николаевич для своих одноклассников? Все нормально, люди понимают, где по отчеству называть, а где, как всегда, по имени и на "ты". Здесь одному можно коротко ответить, а с кем-то более обстоятельно поговорить. И все всё поймут. Это очень важно. Правда, пока прошло мало времени и до каждого из малых и маленьких населенных пунктов не успел доехать. Но обязательно побываю везде, все посмотрю своими глазами.

Над чем работает команда

Как я вижу социально-экономическое развитие края? Сложно ответить с ходу. Я уже отмечал, в социальном плане есть много проблем, накопленных годами. Что касается экономики, то могу сказать, что край перспективный при всех обстоятельствах, в силу географического, экономического положения, количества проживающего населения, транспортной доступности его ждут хорошие результаты.

Я уже сейчас уверенно говорю, что при любых обстоятельствах в 2020 году на Русском острове откроется хореографическое училище санкт-петербургской балетной академии имени Вагановой.

Откроется и специализированная музыкальная школа, где со всего Дальнего Востока дети будут учиться. К 2023 году во Владивостоке откроется музейно-выставочно-концертный комплекс на Аксаковской. Он будет одним из лучших комплексов в России. Будет решен вопрос строительства судоремонтных и нефтехимических заводов. Новую трассу до Находки построим обязательно.

Естественно, краевую и муниципальную власть настраиваю на безотлагательную работу по тем проблемам, которые есть. Их, к сожалению, немало. У людей много справедливых вопросов к здравоохранению. Не хватает врачей, не хватает оборудования. Много больниц находится просто в плачевном состоянии.

Переставлять чужие ноги - это не мой стиль работы. В таком случае я просто погружусь в пучину каждодневного неэффективного контроля

В крае много школ, которые требуют капитального ремонта, кое-что уже сделали, где-то подтянули материальную обеспеченность школ, где-то улучшили питание школьников…

Работы очень много, и эту работу за нас никто делать не будет. Моя ноющая боль - это то, что семь с половиной тысяч детей-сирот не обеспечены жильем, которое им положено по закону. Мы забыли про человека, который здесь живет, работает, который требует к себе внимания и уважения. Поэтому поначалу будем наводить элементарный порядок в нашем общем доме, имя которому Приморский край. Потом возьмемся за новые дела.

Мы часто начинаем строить и планировать новое, забывая при этом про существующие предприятия. Забываем, где и как работают люди, главное, в каких условиях они живут. Десятилетиями живут и работают. Кто их лечит и кто учит и развивает их детей?

А мы, забыв про них, начинаем бежать вперед, хотя прежде всего нужно подумать о том, что есть, и позаботиться о тех, кто есть. В итоге же у людей накапливается неустроенность, не решены их многие человеческие вопросы. Не люблю слово социальные. Человеческие! И люди уезжают, они ищут более развитую инфраструктуру для своей жизни. Это объяснимо.

Но как только люди начинают чувствовать заботу о себе, они моментально на нее откликаются. На Сахалине, к примеру, стали строить хорошее жилье, спортивные комплексы, уделять внимание культуре, дорогам, оказывать действенные меры поддержки - и демография в островном регионе сразу пошла в плюс. Люди должны иметь возможность купить себе все необходимое в том регионе, где они живут, по тем ценам, которые сложились в месте их проживания. Человеку комфортно - он никогда не уедет. Есть замечательная и очень точная пословица: от добра добра не ищут.

А дальневосточники по сравнению с жителями других наших регионов менее интегрированы в жизнь своей страны. Расстояния, дорогие билеты на самолеты. А человеку его страна, даже такая большая, как наша, должна быть доступна. В любой момент он должен быть в любой ее точке без разорения для своего бюджета. Хорошо, что решили вопрос по субсидированным билетам для многодетных дальневосточников. Теперь семьи, имеющие трех и более детей, могут круглогодично летать в центральную Россию по дешевым билетам. Это коснется где-то трехсот тысяч человек, население целого города. Если у человека есть хорошая работа, возможность на приемлемых условиях покупать жилье в ипотеку, доступное передвижение по стране, то никуда уезжать он не будет. Я в этом убежден.

Вопросы к центру

Да, очень много безотлагательных моментов, которые требуют внимания местных чиновников. Элементарно: выделение финансовых средств на субсидирование электроэнергии, на доставку кормов, на удешевление и комбикормов, и зерна, потому что здесь был неурожай. У нас птицефабрики неконкурентоспособные сегодня по сравнению с теми, что есть в соседних регионах.

Поэтому требуется дотация, поддержка нужна тем предприятиям, которые сегодня дают валовый региональный продукт, налоги и работу людям.

Нужно больше полномочий передавать регионам, ничего страшного в этом нет. Не хватает денег в региональном кошельке? Внимательно все изучить, в этом случае можно большую часть налогов оставлять в субъекте.

Понимаете, люди живут в регионах, они не живут в одной Москве. Федеральный уровень должен обеспечивать безопасность, оборону, иные вещи, которые связаны с сохранением государственности. Это святое. Ну а про человека, который живет на территории, должен тоже кто-то думать? Это как раз и есть местные власти. Те чиновники, которые ходят с народом по одному тротуару, ездят по одной дороге. Они каждый день смотрят друг другу в глаза…

Почему нам не ввести правило двух ключей? Когда регион становится непосредственным участником процесса заключения важных договоров, которые влияют на его жизнь. Свежий пример: во Владивостоке договоры на использование причальных сооружений заключает портовая служба, которая подчиняется Москве. А ответственность перед людьми кто несет? Правильно, местная власть.

Пыль летит с причала или грохот стоит при погрузке металлолома - люди к кому идут? К местной власти, которая никакого отношения к заключению того или иного договора не имеет. Это в корне неверно.

По многим моментам полномочия нужно передавать на уровень субъекта. У нас большая проблема со строительством. Но мы загоняем ее в тупик. Во многих странах если подрядчик ушел процентов на десять от сметной стоимости, сомнительно удешевил ее, то с ним никто не будет иметь дело. Сразу возникают вопросы: за счет чего ты можешь построить дешевле, чем прописано в техническом задании и заключении экспертов? Вероятнее всего, ты будешь строить из более дешевого материала и некачественно.

А у нас система коротких аукционов приветствует дешевизну. Но дешево строят те, кто привлекает низкоквалифицированных рабочих, те, у кого горизонт планирования - один аукцион, строительство одного-двух объектов. Они априори не могут строить качественно. Надо пересматривать федеральный закон, позволяющий непрофессиональным и не совсем честным компаниям участвовать в строительстве. Тогда у нас не будет такого недопустимого для цивилизованного общества явления, как обманутые дольщики. Перезревшая уже проблема.

Негатив не читаю

Почему не реагирую, когда меня ругают в местной прессе? А зачем реагировать? Те, кто на меня заданно и целенаправленно нападает, хотят одного - моей реакции. Чтобы потом несколько месяцев писать об этом и довольно потирать руки.

Пусть высказывают, что хотят и как хотят, главное, чтобы не переходили черту и не скатывались в откровенные оскорбления. Как на духу: мне безразлично, что там пишут. Конструктивного зерна там нет, а вникать в чужую злость, в чей-то заказ, в явно заданный вектор чужих интересов… не вижу смысла.

Плечо команды

Самое тяжелое в губернаторском деле - это приход без команды. Без тех людей, которые знают жизнь регионов. Поэтому горжусь костяком своей команды, которая со мной работает много лет. Что касается приморской администрации, то здесь тоже есть профессионалы, которые с первых дней активно и эффективно работают.

Но тут возникает деликатная ситуация: профессионалам надо платить достойно. А у нас сегодня заработная плата директора краевого департамента - восемьдесят тысяч рублей. Это не те деньги, чтобы человек отвечал за такой объем работы. Зарплаты здесь не менялись много лет, а инфляционный процесс идет, и он неминуем. Это одна из серьезных проблем, которую тоже нужно решать. Зарплата губернатора чуть больше 160 тысяч в месяц. Это, как вы понимаете, самая высокая зарплата в краевой администрации. Поэтому вопрос здесь в большей степени даже не во мне (я все-таки человек обеспеченный), вопрос в сотрудниках администрации. Ведь мне, как и любому руководителю, нужны помощники, которых не надо учить, работу которых не нужно постоянно контролировать. На это у меня нет времени и, честно говоря, желания. Я могу быть координатором, связующим звеном между своей командой и правительством России. И, безусловно, за мной контроль над общим положением дел в регионе. Но переставлять чужие ноги - это не мой стиль работы. В таком случае я просто погружусь в пучину каждодневного неэффективного контроля.

Не рубите с плеча

Сейчас много критикуют чиновников. И во многом справедливо. Если, допустим, чиновник утверждает, что государство им ничего не должно, то это человек неподготовленный для управленческой работы. Они могут быть хорошими спортсменами, талантливыми людьми, но управлять людьми им еще рановато. Им не хватает понимания жизни.

Но также я вижу, как часто передергивает пресса. Сказала чиновница во Владимирской области, что нужно в больнице занавески поменять и пол помыть - сразу истерика в СМИ. А что она плохого сказала? Она же не утверждала, что больницу не нужно ремонтировать или строить новую. Если у меня старый дом, это не значит, что я не должен следить, какие шторы висят на его окнах. Поэтому здесь нужно подходить мудро. В 2013 году, когда на Дальнем Востоке было сильнейшее наводнение, подняли шум, что чиновница из Амурского райцентра Серышево отправила своего ребенка отдыхать в лагерь.

Я здесь работал. Пускай это было четырнадцать лет назад, но люди-то многие остались и помнят меня. И потом, плохого-то ничего не делал

Мне сразу звонят: "Давай ее увольняй". Говорю: "Подождите, я разберусь…" Начали разбираться. У нее трое детей, один малолетний, помню, одна девочка болела. На улице, где она жила, все пострадали без исключения, в том числе и она. Перед бедой все равны. Поэтому как можно в такой ситуации отправить на отдых одних детей, а других нет? Только потому, что их мама работает в поселковой администрации? Тоже мне нашли преступницу. Остудил горячие головы: "Ребята, успокойтесь, никого я увольнять не буду…"

Еще пример, случилось правонарушение в одном из детских домов, мне говорят: "Увольняй министра образования". Да вы что? Где дети, там часто синяки и шишки. Тем более детдомовские дети. Министра надо увольнять за системные ошибки, а не за единичный случай. На который она никак не могла повлиять. Министр не может отвечать за каждую ситуацию в школе. Поэтому в этих делах надо быть спокойным, если хотите - мудрым. И не идти на поводу у надуманных истерик.

Арсеньева надо читать

Без чтения жить не могу, читаю при первой возможности. Сейчас перечитываю труды Владимира Клавдиевича Арсеньева, уже взялся за второй том. Мне интересно, он пишет про родные для меня места, которые я знаю с детства. Читаешь и сопоставляешь, что было и что стало...

Арсеньев оставил после себя очень интересные наблюдения. Издано четыре тома его трудов, есть увлекательные материалы на пятый и шестой том. Но они не изданы. Надо подумать, как исправить этот пробел. Его нужно обязательно исправить. Кстати, недавно узнал, что самая младшая и любимая дочь писателя Наташа похоронена в Благовещенске. Говорят, она трудно жила в последние годы жизни. Система, которая промучила ее в лагерях, была к ней равнодушно-жестока. Слава богу, что цела ее могилка. С очень скромной пирамидкой. Об этом тоже надо будет весной позаботиться. Негоже так, она - дочь великого человека…

Справка "РГ"



Олег Кожемяко родился в 1962 году в селе Черниговка Приморского края. Его отец был восьмым ребенком в семье строителей Дальневосточной железной дороги, мама родилась в Приамурье в семье переселенцев из Белоруссии.



После окончания школы работал слесарем, окончил Хабаровский монтажный техникум, затем Дальневосточный коммерческий институт. В 1987 году Кожемяко создал один из первых кооперативов во Владивостоке. Избирался депутатом Приморского Заксобрания, был от него членом Совета Федерации.



В марте 2005 года назначен врио губернатора Корякского автономного округа, а через месяц был утвержден губернатором округа. 2008-2015 годы - губернатор Амурской области. С марта 2015 по сентябрь 2018 года возглавлял Сахалинскую область. В декабре 2018 года избран губернатором Приморского края. У него трое детей. Двое родных, третий ребенок приемный - дочь погибшего родственника.



Всю жизнь активно занимается спортом.



Во Владивостоке живет в старой квартире, которая раньше принадлежала его маме. Говорит, что планирует квартиру сменить. Но "со временем…"