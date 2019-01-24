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24.01.2019 04:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приморье может все-таки лишиться тигра Амура

Текст: Ольга Журман

Тигра Амура - того, что долго и счастливо дружил с козлом Тимуром - хотят отправить из Приморья на Кубань. При этом продавать животное не собираются, сообщает пресс-служба администрации Хабаровского края со ссылкой на слова директора зоосада "Приамурский" имени В. П. Сысоева Андрея Долина.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Амур принадлежит зоосаду на правах оперативного управления, но жил в приморском сафари-парке.

По словам Долина, зоосад не имеет право передать им госимущество, коим является знаменитый тигр, поскольку парк частный, а сменить форму собственности в Приморском парке не захотели.

Согласно правилам программы размножения тигров (ЕАРАЗ) Амур должен переселиться. Переезд из сафари-парка предстоит также тигрице Тайге.

- Тайга, как только вернется из Приморья, отправится в Алма-Атинский зоопарк. Амура попросили наши коллеги из Краснодара - они оказались единственным парком, пожелавшим получить этого превосходного самца. Оба этих места были заранее согласованы с ЕАРАЗА, с куратором по сохранению и размножению амурского тигра, - заявил Андрей Долин.

Отмечается также, что где бы ни находились тигры, они останутся собственностью Хабаровского края.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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