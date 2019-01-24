Уполномоченному при президенте РФ по делам предпринимателей за время работы этого института поступило свыше 55 тысяч обращений. В "Книгу жалоб и предложений-2018", подготовленную аппаратом омбудсмена, включено 284 системных проблемы российского бизнеса и около 600 предложений по их решению по 29 направлениям. На что чаще всего жалуются предприниматели в ДФО, разбирались корреспонденты "РГ".

Высокое давление

Основные трудности, с которыми сталкивается деловое сообщество Хабаровского края, связаны с административными барьерами. В 2018 году региональному бизнес-омбудсмену Олегу Герасимову поступило более 350 жалоб, треть ситуаций была разрешена в пользу предпринимателей.

Наибольшее число обращений, как и в 2017-м году, связано с действиями налоговых органов. Участились случаи, когда УФНС незаконно признает сведения об учредителях компаний недостоверными. Нередко необоснованно отказывает в приеме налоговых деклараций. По-прежнему велик процент жалоб в сфере земельно-имущественных отношений. Остается высоким давление контрольно-надзорных органов.

- Поступающие к нам жалобы показывают уязвимость малого и среднего бизнеса перед органами власти. Для предпринимателей защита своих прав связана со значительными издержками, а институт уполномоченного оказывает безвозмездные консультации и правовую помощь, - отметил Олег Герасимов.

В прошлом году в суд при участии уполномоченного были переданы 17 дел, связанных с нарушением прав предпринимателей. По десяти из ним приняты положительные решения, остальные - на рассмотрении.

В крае участились случаи "потребительского терроризма", когда недовольный покупатель засыпает прокуратуру, Роспотребнадзор, налоговую жалобами, из-за чего работа бизнеса практически парализуется.

Предпринимателей края также тревожит ухудшение инвестиционного климата.

- Сейчас каждый выживает как может. Не хватает технологической поддержки в переобучении, во встраивании бизнеса в крупные проекты, те же ТОРы. Хорошо, когда бизнесмен, понимая, что его сейчас выдавят с рынка, не уезжает с деньгами в другой регион, а направляет силы в новое русло на этой же территории, - говорит зампредседателя правления "Союза работодателей Хабаровского края" Сергей Степанов.

Донести до власти

- В прошлом году я получил порядка 100 обращений, но их могло быть намного больше, если бы не решали какие-то проблемы системно, - говорит уполномоченный по правам предпринимателей Сахалинской области Андрей Коваленко. - Вместе с предпринимателями мы стали активно проводить оценку регулирующего воздействия проектов нормативных актов. Так, УМВД по Сахалинской области предложило ввести ограничения на торговлю алкоголем в утренние часы, мотивируя это тем, что именно с утра много правонарушений совершается в состоянии опьянения. Мы собрали свою статистику, а также объяснили - не факт, что спиртное было куплено утром, вполне возможно, им запаслись еще с вечера. По нашему мнению, такое ограничение привело бы только к росту нелегальной торговли алкоголем, с чем снова пришлось бы бороться полицейским.

Другой причиной снижения количества обращений Андрей Коваленко считает налаживание диалога между бизнесом и властью - напрямую, без посредников. Проект, внедренный в области, так и назвали: "Бизнес и власть - откровенный разговор". За круглым столом собирались предприниматели, прокуроры и губернатор. В таком формате удавалось быстро снять самые болезненные темы.

Собеседник "РГ" подметил и еще одну тенденцию: в 2018-м стали чаще обращаться за помощью из-за уголовных преследований по экономическим статьям, в предыдущие годы подобных обращений практически не было. Представителей малого и среднего бизнеса подозревали и обвиняли в нарушениях при выполнении муниципальных контрактов, тратах бюджетных средств.

- С нашим участием были закрыты два уголовных дела. Одно из них возбудили в отношении частного предпринимателя, строившего в Южно-Сахалинске детскую горку на Новый год. Следствие посчитало, что он заменил материалы для строительства на худшие, и сочло это попыткой вывода бюджетных средств. В итоге выдвинутые обвинения признали необоснованными. Сейчас предприниматель получил через суд деньги за работу, - приводит пример сахалинский бизнес-омбудсмен.

Главное - чтобы за работу платили

В прошлом году наиболее массовые претензии предпринимателей к местным властям были связаны с несвоевременными расчетами по госконтрактам. На начало 2018-го органы власти и государственные учреждения задолжали бизнесу более трех миллиардов рублей за работы, выполненные в 2017 году. Прокуратуре республики пришлось в буквальном смысле слова принуждать чиновников гасить долги, возбуждая административные производства в отношении министров и руководителей учреждений.

Причина массовых задолженностей вскрылась, когда поменялся состав правительства республики. Выяснилось, что расходные обязательства на 15 миллиардов рублей в бюджете не были привязаны к доходам. Расплачиваться за исполненные контракты было нечем. Новый премьер-министр Владимир Солодов посетовал, что в первые месяцы работы каждый день для него начинался с решения головоломки: где найти деньги. Волну неплатежей удалось сбить к осени.

Поступающие к уполномоченным по правам предпринимателей жалобы показывают уязвимость малого и среднего бизнеса перед органами власти

Порой всплеск жалоб носил неожиданный характер. К примеру, предприниматели вдруг начали массово обращаться в надзорные органы и суды по поводу отказов в размещении наружной рекламы в Якутске. Власти объясняли запреты на установку некоторых билбордов тем, что те не соответствуют архитектурному облику города. Для поиска решения проводили круглые столы, создавали рабочие группы. Проблема сошла на нет, когда в мэрии поменялись персоны, ответственные за архитектуру.

Сейчас в Якутске набирает обороты совместная борьба предпринимателей и муниципалитета с подпольным бизнесом. По данным мэрии, в городе насчитывается более 50 так называемых лжекафе. В прошлом году 12 из них закрыли, но появилось 14 новых. По мнению зампредседателя Координационного совета по предпринимательству при главе города Ирины Котенко, эти кафе - а по сути, магазины, торгующие пивом навынос, - стали результатом местных ограничений на торговлю алкогольными напитками.

- Сократили магазины шаговой доступности, убрали полностью все секции реализации пива. На этом фоне и стали открываться лжекафе. Нужно вернуться к прежнему закону и разрешить магазинам торговать пивом. Вот и все, - считает Ирина Котенко.

Стоит отметить, что сейчас для решения своих проблем якутские бизнесмены обращаются в прокуратуру, другие надзорные органы, суды, но не к бизнес-омбудсмену. Выбрать уполномоченного по правам предпринимателей с первого раза не удалось.

Вопросы все те же

Количество обращений к уполномоченному по правам предпринимателей Приморья растет с каждым годом. В 2018 году их поступило 428 - на десять процентов больше, чем в 2017 году.

Приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина отмечает, что произошел заметный рост обращений по поводу нестационарных торговых объектов (НТО). Особенно остро проблема стояла во Владивостоке, где долго не могли утвердить схему размещения ларьков, лотков и киосков. И при этом предприниматели жаловались, что ревизия НТО нередко обозначала безосновательный снос.

- Предприниматель получил акт проверки от административно-территориального управления, - рассказывает Шемилина. - Представители управления не запросили никаких документов, но пришли с готовым актом, где написано, что нарушено земельное законодательство, объект отсутствует в схеме, и поэтому до такого-то числа его нужно снести. Когда мы стали проверять, то выяснили: этот НТО в схеме есть!

Конечно, поступают повторяющиеся жалобы, в основе которых лежит системная проблема, и аппарат уполномоченного вместе с предпринимательским сообществом и властями работает над их решением.

- Много внимания уделяется совершенствованию нормативной базы, - подчеркивает собеседница "РГ". - Так было при утверждении схемы НТО, принятии правил благоустройства, закона о квотировании рабочих мест и других.

Традиционно большую долю занимают обращения, затрагивающие земельные и арендные отношения, кадастровую стоимость земли и недвижимости, величину налогов, которые уплачиваются исходя из этой стоимости. Продолжали поступать жалобы на нарушение государственными и муниципальными заказчиками сроков оплаты по исполненным контрактам, по незаконно, по мнению заявителей, возбужденным уголовным делам. В минувшем году при содействии аппарата уполномоченного удалось прекратить уголовное преследование одного предпринимателя, другому изменили меру пресечения, у третьего снят арест и запрет на эксплуатацию оборудования, что позволило ему работать дальше.

С другой стороны, есть отраслевые обращения, которые никак не удается решить уже несколько лет - в сфере марикультуры, грузовых перевозок, применения северных коэффициентов.