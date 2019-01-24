Несколько ложных сообщений о минировании зданий стали причиной обвинительного приговора 23-летнему жителю Москвы Ярославу Рогожникову. Суд в Чите приговорил лжетеррориста к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Представитель спецслужбы пояснил, что весной 2018 года, находясь в Чите, Рогожников несколько раз позвонил в полицию с сообщениями о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях Государственной Думы, Останкинского телецентра и управления МВД России по Забайкальскому краю. Все сообщения оказались ложными, однако на их проверку были отвлечены значительные силы органов правопорядка в регионе и в столице.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ - за заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджоге или других действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.

Согласно заключению судебно-психологической экспертизы, каким-либо хроническим психическим заболеванием или расстройством осужденный не страдает. Известно, что фигурант дела ранее был дважды судим за совершение аналогичных преступлений в других регионах России.

Некоторые думают, что ложное сообщение о взрыве - это безобидная шутка. И якобы строго наказывать за это не следует. Да, порой трудно представить, что негативные последствия ложных звонков о терроризме могут быть более чем масштабны. Но даже в результате эвакуации, часто беспорядочной и хаотичной, могут быть жертвы: люди, которых толкнули в толпе, дети, которые от испуга всю последующую жизнь заикаются, беременные женщины, чье здоровье находится под угрозой. Кроме того, приостанавливается деятельность организаций, предприятий, нарушается производственный процесс, выходит из строя электроника.

За последние два года российские суды ужесточили наказание за ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах или других действиях, создающих опасность гибели людей и причинение ущерба

Статистика правоохранительных органов подтверждает, что в большинстве случаев сообщения о заминировании являются ложными. Их цель - личные амбиции. А действия преступника в итоге могут создать хаос, беспорядки. Иногда это попытка повлиять на власть.

Надо заметить, что за последние два года суды стали ужесточать наказание за подобные преступления.

Если до этого чаще всего виновники ложных сообщений отделывались штрафами или условными сроками, то только в 2018 году было вынесено пять из 18 приговоров за такое преступление, по которым телефонные террористы получили реальные сроки наказания. К примеру, три года с отбыванием наказания в колонии-поселении получил 58-летний житель города Сочи за ложное сообщение о готовящемся теракте на стадионе летом прошлого года.

По данным Краснодарской краевой прокуратуры, 15 июня пьяный сочинец позвонил на номер экстренной службы о готовящемся взрыве на стадионе. На это были отвлечены большие силы и средства полиции и "скорой помощи".

При эвакуации несколько человек пострадало.

А белгородца осудили на два года за ложное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра "Сити Молл".