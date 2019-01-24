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24.01.2019 11:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые узнают, как виртуальная реальность влияет на школьников

Текст: Ксения Колесникова
Сколько времени дети могут учиться в виртуальной реальности (VR)? В каком возрасте лучше погружаться в новую образовательную технологию? Как она может повлиять на развитие ребенка? На эти и другие вопросы будут искать ответы специалисты Школы педагогики Дальневосточного федерального университета (вуз - участник Проекта 5-100). Ученые лаборатории педагогической психофизиологии узнают, насколько эффективным может быть обучение в виртуальной реальности и несет ли оно какие-то риски.

Надеваешь VR-очки, наушники и - погружаешься в VR-лабораторию. Здесь можно рассмотреть вспышки на Солнце, заглянуть за Юпитер, "прогуляться" по кольцам Сатурна. Попутно ответить на вопрос: у какой планеты есть спутники Фобос и Деймос? Выбираешь Марс, захватываешь его манипулятором, и тут же на тебя обрушивается вал интересных фактов о "красной планете". Такая технология проверки знаний школьников уже реально применяется в Москве.

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А вот еще пример - химическая лаборатория, где смоделированные реакции протекают точно так же, как если бы они происходили на самом деле. Надеваешь шлем, и перед тобой появляются шесть колб с разным, далеко не самым безобидным содержимым: чего только стоит одна соляная кислота или сульфид натрия. Но смешивать их можно как угодно: опасные испарения или взрывы не навредят в 3D-мире.

Подобные технологии все активнее "прописываются" в школах. Предварительные исследования показывают самые радужные перспективы: благодаря виртуальной реальности некоторые элементы урока можно представить как увлекательную игру, повысив интерес ребенка к материалу. Модное слово "геймификация" здесь вполне уместно.

Однако все факторы (например, влияние технологии на психологическое состояние школьника, на его здоровье, самочувствие, развитие) не изучены до конца.

- Специалисты будут исследовать процессы взаимодействия человека с объектами виртуальной и дополненной реальности, определять условия и результаты использования этих технологий в образовательном процессе, выявлять потенциальные и скрытые угрозы для учеников и педагогов, - рассказали "РГ" в ДВФУ.

Более того, даже в процессе обучения студентов перспективы применения VR-технологий вызывают вопросы.

Фото: Константин Завражин
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- В Школе педагогики ДВФУ учатся около 2000 человек. У нас есть отличная база для изучения возможности использования симуляторов, VR-помощников в системе профессиональной подготовки студентов педагогических вузов, - говорит а директор Школы Оксана Мартыненко. - Возможно, эти технологии будут применяться на переходном этапе: от изучения теории к педагогической практике. То есть - позволит отрабатывать навыки работы в школе, позволит будущим учителям лучше контролировать себя и более профессионально реагировать на различные ситуации в классе.

В новом отделении лаборатории уже есть специализированные компьютеры, самые современные по мировым стандартам АR-очки и VR-шлемы, среды для разработки и психофизиологическое научное оборудование. На первом этапе планируется изучить методические возможности виртуальной и дополненной реальности, определить условия использования технологий в системе профподготовки современного учителя. Плюс - экспертиза безопасности их внедрения в образовательный процесс.

Исследования будут проводиться в партнерстве с Дальневосточным региональным научным центром Российской академии образования и с Центром НТИ ДВФУ по виртуальной и дополненной реальностям.

Общество Наука Общество Образование ДФО РГ-Фото
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