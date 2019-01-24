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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Соблазнял откатами

В Якутии начинающий министр помогла задержать любителя коррупционных схем
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
В Якутске при передаче взятки задержали руководителя акционерного общества "Якутская ярмарка" Михаила Федорова. Спецоперация была проведена по заявлению и при непосредственном участии министра предпринимательства республики Ирины Высоких, покровительство которой задержанный пытался получить за большие деньги.

Федоров несколько раз звонил министру, просил встретиться и обсудить схемы "сотрудничества", от которых веяло предложением коррупционной сделки. После настойчивых просьб, чтобы подтвердить свои подозрения, Ирина Высоких сделала вид, что согласилась. А сама, поставив в известность о происходящем руководство республики, обратилась в региональное управление ФСБ. Поэтому все ее последующие встречи и переговоры с генеральным директором предприятия прошли под техническим контролем специалистов этого ведомства.

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По словам Высоких, на первой же встрече Федоров посулил ей крупные суммы за содействие в получении государственных контрактов. Кроме того, предложил за вознаграждение передать его предприятию выгодные объекты туриндустрии, подведомственные министерству. В частности, его интересовали расположенные рядом с Якутском и очень популярные среди туристов и местных жителей уникальный подземный комплекс "Царство вечной мерзлоты" и турбаза "Дом рыбака". Там все построено и налажено - только эксплуатируй и получай прибыль. Федоров пообещал министру от этой прибыли семь процентов, если объекты будут переданы его предприятию. А с каждого заключенного при содействии чиновницы госконтракта готов был платить откат в 10 процентов.

Чтобы предложения звучали убедительнее, на одну из встреч он пришел с деньгами. При передаче взятки его и взяли с поличным сотрудники ФСБ.

Ирина Высоких отмечает, что решиться на участие в спецоперации было непросто. "Но если бы я, отказавшись от взятки, просто промолчала, то встала бы на одну сторону с преступниками и коррупционерами", - говорит она.

Чтобы предложения звучали убедительнее, на одну из встреч он пришел с деньгами

По ее словам, рисуя свои мутные схемы, руководитель "Якутской ярмарки", в уставном капитале которого 50 процентов принадлежит правительству республики, утверждал, что в таких делах у него есть опыт. Возможно, что опыт коррупционных сделок у него действительно есть, а вот связи оказались разрушенными. Недавно во многих органах власти Якутии сменились люди.

Однако после случившегося Ирине Высоких стали поступать угрозы.

- Мне по сегодняшний день недвусмысленно дают понять, что такие прецеденты никому не нужны. Мол, сейчас это все начнут повторять, и коррупционные схемы других чиновников посыплются. Кто именно это говорит, я сказать не могу, так как идет следствие, - сообщила она.

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Но вот что интересно, якутяне, судя по соцсетям, не поверили в то, что чиновник может стать борцом с коррупцией. И в чем только ее не обвиняют! И лишь немногие предлагают задаться вопросом: а может, она просто честный человек?

В отношении Федорова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: "Дача взятки" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление". При этом он находится на свободе. И возможно, он сам и формирует общественное мнение вокруг министра?

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