В Приморье проверят школу, где якобы прошла лекция "авторитетов"

Департамент образования Приморья проверит школу, в которой лица с криминальным настоящим якобы читали "лекцию о половом воспитании", передает РИА Новости.

Ранее на портале Pikabu был опубликован пост от одного из родителей школьников, который рассказал о том, что бывший директор учебного заведения, а ныне глава администрации села пригласил прочитать "лекцию" "местных бандитов". Речь идет о школе в Михайловском районе Приморского края.

Урок предназначался только для мальчиков, учащихся в пятых-седьмых классах. Их якобы собрали вместе с родителями и в грубой форме объяснили, "что с ними будет на зоне", если они будут вступать в отношения друг с другом.

Ранее о начале проверки сообщили прокуратура и следственные органы края. Кроме того, оценку ситуации даст детский омбудсмен Приморья.

Между тем, по неофициальным данным, поводом для лекции послужили конфликтные отношения между школьниками, когда одного мальчика пытались где-то "зажать" и снять это на телефон. Он вырвался и убежал.

По словам и.о. главы Михайловского района Петра Зубка, на родительском собрании присутствовал участковый и специалист по социальной работе. Лиц, которых можно причислить к "авторитетам", там не было.