Видео: Закрытый выход вызвал панику при пожаре в приморской школе

В прокуратуре Приморского края обнаружили нарушения в средней школе №33 Владивостока, где дети какое-то время не могли покинуть задымленные помещения из-за закрытого эвакуационного выхода.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора края Елену Телегину.

- Надзорным ведомством уже установлен ряд нарушений. В частности, не был обеспечен свободный доступ к эвакуационному выходу, зафиксировано складирование бытовых предметов в помещении, где произошло возгорание, - пояснила Телегина.

Ролик о пожаре в средней школе Владивостока появился в соцсетях и вызвал большой общественный резонанс. На кадрах видно, как ученики в черном дыму в панике пытаются покинуть помещение, однако дверь оказывается закрытой.

В итоге детям все же удалось выбежать из здания. Пострадавших нет. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Причина ЧП - возгорание мусора в подвале.