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24.01.2019 15:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Поймал - и отпусти?

Текст: Андрей Петров (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 15(7773)
Нововведения в Федеральный закон "О любительском рыболовстве" ("РГ-Неделя" подробно рассказала о них в номере от 10 января), предусматривающие лимит на суточный улов, вызвали бурные дискуссии в рыбацких кругах.
Одни рыбаки поддерживают изменения, другие называют их неразумными. Фото: Артем Житенев/РИА Новости Одни рыбаки поддерживают изменения, другие называют их неразумными. Фото: Артем Житенев/РИА Новости
Одни рыбаки поддерживают изменения, другие называют их неразумными. Фото: Артем Житенев/РИА Новости

- Я давно ловлю на спиннинг, но не понимаю тех, кто, попав на жор, вылавливают по 10-20 рыбин за сутки, - поддерживает ограничения Алексей Новосельцев. - Куда столько? Ну, поймал ты пару-тройку, и хватит. Захотелось еще ощущений - пусть действует правило "поймал - отпусти".

Фото: Александр Корольков/РГ
Что изменит новый закон для любителей рыбалки

Но, по мнению другого вятского рыбака-любителя Игоря Минева, ограничение в пять килограммов абсурдно в отношении тех, кто едет на серьезную рыбалку порой за сотни километров от дома.

- Это дорогое удовольствие, и оно должно себя окупать с точки зрения эмоций, - считает он. - А поимка щуки с руку - не редкость. И что в таком случае - в этот же день сворачивать рыбалку?

По словам чиновников рыбнадзора, нововведения в правила любительской рыбалки - хорошо забытые старые. Ограничения по вылову рыбы в пять килограммов на одного человека в сутки действовали в Кировской области с 1968 до 2009 года, когда были приняты новые правила рыболовства с отменой этого норматива. И любительское рыболовство стало бесконтрольным: известны случаи, когда подводные охотники с помощью ружья набивали полную лодку рыбы...

Прессинг на водоемы рыболовов-любителей усилился. Неудивительно, что они стали добывать рыбы больше, чем промысловики.

Компетентно

Игорь Елпашев, руководитель Кировского отдела Федерального агентства по рыболовству:

- Восстановление ограничения даст положительный эффект. Любительское рыболовство подразумевает, что рыба вылавливается для личного потребления, и пяти килограммов рыбы в сутки вполне достаточно даже для большой семьи. Но когда ловят по двести...

Например, в правилах 1968 года было написано так: спортивное рыболовство осуществляется на удочку или спиннинг. И все. Никакие другие орудия лова не рассматривались. Все остальные - перетяги, продольники и прочие пассивные орудия лова со множеством крючков - считались запрещенными. И теперь нужно вернуться к этому же, чтобы любительское рыболовство осуществлялось только с непосредственным участием человека, а не как зачастую при троллинге - человек настроил снасти и сидит, а лодка идет на моторе. Так кто ловит - он или лодка?

Власть Право Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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