Новости

В Нью-Йорке открыли музей КГБ 16:31
Тест-драйв Audi RS7: доктор Джекилл и мистер Хайд автопрома 16:28
Адвокат угонщика самолета Сургут-Москва обжаловал его арест 16:24
Поместные церкви не направят в Киев представителей на "интронизацию" 16:15
Завершено расследование дела о гибели восьми пожарных 16:14
Врач рассказал о подводных камнях самых популярных диет 16:02
Разломился пополам: появились фото разбившегося ракетоносца Ту-22М3 15:57
Взрыв прогремел недалеко от посольства РФ в Сирии 15:55
На Новгородчине трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом 15:45
В Сирии местные жители "воюют" с бойцами "демократических сил" 15:38
Умер литовский режиссер Йонас Мекас, соратник Леннона, Оно и Уорхола 15:35
Прохоров: Овечкин относится к себе профессионально 15:26
В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов 15:15
"Триумфы" Балтфлота отразили условный ракетный удар по Калининграду 15:13
Лукашенко обсудил вопросы таможенных доходов и распределение пошлин в ЕАЭС 15:10
В Kia и Hyundai нашли опасный изъян 15:06
Число ДТП с пострадавшими в Москве снижено почти на четверть за 8 лет 15:00
Все школы Кемерова закрываются на карантин с 25 января 14:55
Google заявил Госдуме, что на своих картах признает Крым российской территорией 14:50
СК начал проверку по факту отравления 12 школьников в Уфе 14:44
В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд 14:35
Магазины для туристов в Вене будут работать по воскресеньям 14:32
В Новосибирске посетитель больницы проломил доктором стену 14:32
Житель Башкирии подорвался на снаряде на бывшем военном арсенале 14:30
Порошенко высмеяли за "заправленный в трусы" пиджак 14:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 15:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из ДУКа в хозяйские руки

Разительные перемены жильцы увидели вскоре после отказа от услуг домоуправляющей компании
Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 15(7773)
Год назад 11-й многоквартирный дом (МКД) по улице Родионова в Нижнем Новгороде "откололся" от домоуправляющей компании (ДУК) Нижегородского района, жильцы создали товарищество собственников недвижимости (ТСН) "Бастион" и теперь не нарадуются переменам.
Михаил Швыганов считает, что сделать уютным свой дом могут жильцы всех МКД. Фото: Ирина Белова/РГ Михаил Швыганов считает, что сделать уютным свой дом могут жильцы всех МКД. Фото: Ирина Белова/РГ
Михаил Швыганов считает, что сделать уютным свой дом могут жильцы всех МКД. Фото: Ирина Белова/РГ

Жизнь "до"...

- Когда мы полтора года назад переехали в этот дом и обратились в местную ДУК с просьбой починить лестницу около подъезда, нам ответили отказом, сославшись на долги. Мы стали писать жалобы и добились, чтобы крыльцо нам отремонтировали. Но сделали очень плохо. Стало понятно: нельзя что-то заставить делать людей, которые не хотят этого выполнять. И организовали ТСН, - рассказывает председатель правления ТСН "Бастион" Максим Виноградов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
К чему приводит многовластие в жилом доме

Его супруга и помощница в делах Оксана считает, что жизнь их дома будто разделилась на "до" и "после".

- Крыльцо было буквально раздолбано, - говорит она. - Я затаскивала детскую коляску на себе, заработав проблемы со здоровьем. Из-за мусоропровода в подъезде бегали крысы. Наконец, мы добились, чтобы его заколотили.

С этого в их доме начались качественные преобразования. Во многом благодаря управляющему ТСН Михаилу Швыганову, председательствующему еще и в ТСЖ-454. Дом N 11 по улице Родионова стал четвертым, который он взял в управление по просьбам жителей.

...и "после"

- За год мы провели работы, связанные с системой отопления, горячим водоснабжением, поменяли восемь стояков с горячей, холодной водой и канализацией, - перечисляет Швыганов. - Отремонтировали крышу по периметру части дома, установили систему видеонаблюдения, светодиодные светильники, заменили старые окна на новые пластиковые, сделали ремонт первого этажа, поставили алюминиевые двери, открыли запасный выход, который долгое время был заколочен, с отдельным новым крыльцом и нержавеющими перилами.

Фото: Виктор Васенин
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода

Действительно, первый подъезд 11-го дома получился жильцам многих других домов на зависть. "Вот это да! Нам бы так!" - не скрывая эмоций, восклицают они. Первое, что бросается в глаза, - подъезд аккуратно облицован плиткой.

- У нас теперь не подъезд, а парадная, - считает Наталья Лаврентьева. - За 37 лет с момента постройки дом видел ремонт лишь один раз, и то только декоративный и на первом этаже.

Как рассказал Михаил Швыганов, новое руководство в первую очередь позаботилось о том, чтобы помимо бесперебойного тепло- и водоснабжения наладить в доме строгий учет энергоресурсов.

- Мы установили более 80 счетчиков, которые автоматически передают данные о расходе горячей и холодной воды, - продолжает управляющий. - Когда приступили к управлению домом, у нас на счете не было денег. ДУК Нижегородского района не передал нам ни копейки.

Знать, где взять деньги

Новый болгарский бесшумный лифт, который на 30 процентов экономичнее наших аналогов, обошелся в 1,3 миллиона рублей. Еще 400 тысяч потребовалось на демонтаж старого подъемного механизма и монтаж нового. Эти деньги взяли из Фонда капитального ремонта, который формируется при участии жильцов 11-го дома.

Фото: Александр Корольков
За год управляющие компании обманули граждан 6 тысяч раз

Кстати, прежний лифт отработал 37 лет, хотя срок эксплуатации данных конструкций, по мнению специалистов, не должен превышать 25 лет.

Ремонт подъезда встал примерно в 300 тысяч рублей. Это деньги, которые жильцы дома за год перечислили по статье "содержание и ремонт жилья". Тариф точно такой же, как и в соседних домах, даже выгоднее.

- За свою трехкомнатную квартиру, где мы живем вдвоем с сыном, я плачу шесть тысяч рублей, как и раньше. Ни копейкой больше, - отмечает Наталья Лаврентьева.

По словам Швыганова, сейчас ТСН начало копить деньги, чтобы сделать ремонт в остальных пяти подъездах. Уже заказали второй лифт, который поступит к маю.

Когда в товарищах согласье есть

По словам Михаила Швыганова, для смены системы управления домом нужно собрать инициативную группу, провести собрание, расторгнуть договор с ДУКом, утвердить устав, выбрать правление. Как только соберется кворум (50 процентов плюс один голос) и будет принято решение, документы нужно передать в Госжилинспекцию (ГЖИ), которая должна исключить дом из реестра ДУКа. После этого можно приступать к управлению.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Тюменцы предложили изменить систему расчета тарифов на вывоз мусора

- Мы поменяли систему управления за три месяца, - говорит эксперт. - ДУК сначала пытался блокировать работу лифта, подал в суд, но проиграл тяжбу. Домоуправляющая компания Нижегородского района не признала наше решение, хотя ГЖИ подтвердила правомочность и легитимность собрания жильцов.

Чтобы понять "упущенную выгоду" ДУКа с этого дома, достаточно провести несложный расчет. По статье "содержание и ремонт жилья" жильцы платят сейчас 32 рубля с квадратного метра в месяц. Общая жилая площадь дома - 14 тысяч квадратов. Получается 448 тысяч рублей в месяц, умножаем на 12 - 5,376 миллиона рублей в год.

Причем ДУК собирал на "содержание и ремонт жилья" 37 рублей. За счет чего ТСН удалось снизить тариф?

- ДУК, ничего не производя, выступает в качестве посредника, но включает в тариф НДС, - объясняет Швыганов. - Хотя как таковым плательщиком не является.

Прямая речь

Михаил Швыганов, управляющий ТСН "Бастион" (из выступления на "Форуме действий. Регионы" 25 апреля 2016 года):

- Каким образом можно сделать из обычной панельной десятиэтажки с 20-летним "пробегом" дом мечты по муниципальным тарифам? Мы используем только их, никаких дополнительных средств на текущий (капитальный) ремонт не собираем.

Одно из правил - рационально использовать деньги. Второе - применять самые современные энергоэффективные, энергосберегающие материалы. И третье - соблюдение технологий, которые позволяют содержать дом в хорошем состоянии.

Когда мы используем самые передовые технологии, вместо обычных 4 - 7 лет достигаем межремонтного периода в 30 - 50 лет. "Такого быть не может", - возражали мне специалисты домоуправляющих компаний. Но есть технологии, которые позволяют сделать крышу так, чтобы ремонтировать ее раз в 30 лет. Обычно используются материалы (скажем, линокром), у которых срок службы семь лет, применяется стандартный набор технологий. Но есть, например, унифлекс (срок службы - 15 лет), технопласт (25). Если правильно соблюдать технологии, то можно сделать один раз - и больше не тратить деньги на капремонт.

С чего мы начали? Когда я пришел в 2003 году в ТСЖ, мы просто сделали капитальный ремонт всех инженерных сетей, заменили их на полипропилен со сроком службы от 30 до 40 лет. И больше не стали выполнять аварийные текущие работы - экономили деньги, используя их для благоустройства. Установили тепловые приборы учета, которые тоже дали существенную экономию.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв прогремел недалеко от посольства РФ в Сирии
Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске
Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года
Появилось видео перехвата шведского самолета над Балтийским морем
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег