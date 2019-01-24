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24.01.2019 15:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волга жива, но не спасена

Ученые подвели итоги трехлетнего мониторинга крупнейшей реки Европы
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 15(7773)
Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) представил в государственном центре современного искусства "Арсенал" отчет о работе экспедиции "Плавучий университет Волжского бассейна" - уже третий год участники этого научно-образовательного проекта (ученые, студенты, экологи и журналисты) следят за состоянием крупнейшей реки Европы.
Научный руководитель экспедиции Станислав Ермаков и доцент ВГУВТ Мария Смирнова определяют план наблюдений в Горьковском водохранилище. Фото: Антон Белоусов Научный руководитель экспедиции Станислав Ермаков и доцент ВГУВТ Мария Смирнова определяют план наблюдений в Горьковском водохранилище. Фото: Антон Белоусов
Научный руководитель экспедиции Станислав Ермаков и доцент ВГУВТ Мария Смирнова определяют план наблюдений в Горьковском водохранилище. Фото: Антон Белоусов

Специалисты ведущих вузов Нижнего Новгорода рассказали о научных открытиях и результатах экспедиции 2018 года, в рамках которой пройдено более трех тысяч километров по Волге, Суре, Керженцу, Кудьме, по Горьковскому и Чебоксарскому водохранилищам. Итоги многоуровнего мониторинга водных ресурсов региона представили нижегородцам экологи из ВГУВТа, физики из Института прикладной физики РАН (ИПФ РАН), биологи из Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, географы из Мининского университета. Также вниманию аудитории были представлены фильм "Истоки и ученый корабль" лауреата и призера международных и российских кино- и фотоконкурсов Антона Белоусова и выставка его снимков, сделанных в экспедиции.

Фото: Валерио Патрукко/РГ
Нижегородский ученый рассказал, что нужно сделать для спасения Волги

Как отметил на открытии мероприятия ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев, такого рода формат является новым и эффективным средством не только для популяризации научных идей и воспитания экологической культуры населения, но и позволяет привлечь молодежь к профессии эколога. К слову, подготовка таких специалистов ведется во ВГУВТе по направлению "Техносферная безопасность".

Напомним, что проект "Плавучий университет Волжского бассейна" стартовал в 2016 году, когда президент РФ, председатель попечительского совета Русского географического общества (РГО) Владимир Путин вручил научному руководителю экспедиции профессору Станиславу Ермакову (ВГУВТ, ИПФ РАН) грант на проведение исследований. К слову, проект нижегородских ученых - единственный, получивший грантовую поддержку РГО на внутренних водных путях.

Комментарии

Станислав Ермаков, доктор физико-математических наук:

- Итогом экспедиции этого года стали новые исследования характеристик вод Волги и Оки, а также расширение ареала работ - экспедиция вышла за границы Нижегородской и Ивановской областей, перейдя в Костромскую область (реки Унжа и Немда) и Республику Марий Эл (река Сура). Планы на будущее просты - продолжим борьбу за чистоту Волги, она жива, но не спасена!

Андрей Корнев, проректор ВГУВТ по научной работе, кандидат технических наук:

- Объем исследований год от года растет, количество характеристик бассейна воды, которые мы рассматриваем, увеличивается. С использованием такой базы данных можно уже выносить достаточно надежные научные суждения о состоянии вод Волжского бассейна. Подрастающее поколение экологов и гидрологов познакомилось на практике со спецификой профессии.

Денис Егоров, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области:

- Надеюсь, что итоги этих ежегодных экспедиций станут вкладом в программу возрождения Волги и заложат основу улучшения экологической обстановки как в Нижегородской области, так и в других регионах России, которые входят в бассейн нашей великой реки. Вдвойне приятно, что проект организован ВГУВТ - вузом, который я окончил.

Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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