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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не вреди, не воруй, не продавай

Собирать валежник в Прикамье можно в неограниченных количествах
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 15(7773)
Не навредить лесу, не воровать у лесозаготовителей и не продавать. В Прикамье разъяснили вступившую в силу статью 33 Лесного кодекса Российской Федерации о валежнике.
Использовать валежник можно исключительно для собственных нужд. Фото: Минприроды Пермского края Использовать валежник можно исключительно для собственных нужд. Фото: Минприроды Пермского края
Использовать валежник можно исключительно для собственных нужд. Фото: Минприроды Пермского края

Закон Пермского края гласит: под валежником понимаются лежащие на поверхности земли сухие стволы деревьев (независимо от их длины) или их части (ветви, сучья), утратившие технические качества и товарную ценность.

Важно, что валежником они становятся в результате естественного отмирания дерева от ветровала, бурелома, снеголома, при повреждении вредными насекомыми, грибными болезнями и лесными пожарами. Разрешено заготавливать и собирать валежник в течение всего года, но преимущественно в бесснежный период.

Фото: istockphoto.com
Какие правила сбора валежника устанавливают российские регионы

Пермяки теперь имеют право заготавливать валежник для собственных нужд в любых количествах, однако придется следить за тем, чтобы деревья были полностью мертвы. Если сотрудники лесхоза поймут, что гражданин валит еще не до конца засохшие деревья, это будет считаться правонарушением.

Особое внимание следует уделить способу заготовки и сбора валежника. В Прикамье это можно делать с помощью любого ручного инструмента: двуручной пилы, ножовки, топора, ручной электро- и бензопилы. Допускается использование механизмов и приспособлений, приводимых в действие ручной силой, например ручных лебедок. Важно, чтобы способы заготовки не наносили ущерб лесным насаждениям, подросту и так называемым несомкнувшимся лесным культурам.

Категорически запрещается собирать валежник на лесосеках, в местах проведения лесосечных работ, складирования и хранения древесины вне зависимости от его состояния и способа образования (природные процессы, спиливание, срезание). В данном случае это будет считаться кражей.

Фото: Photoxpress
Россиянам разрешили бесплатно собирать валежник

Еще один важный нюанс, прописанный в законе, - запрет на использование специальной техники. Валежник теперь не относится к древесине, и традиционные механизированные способы его транспортировки, трелевки, применяемые при лесозаготовках, не могут использоваться - ведь тяжелая техника неизбежно уничтожает или повреждает подрост, лесные культуры и другие деревья.

То есть трелевать валежник непосредственно с мест заготовки и сбора в лесу автотракторной и иной техникой нельзя, а транспортировать по лесным дорогам, квартальным просекам, дорогам общего пользования не запрещается.

При заготовке валежника граждане обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности, лесовосстановления и ухода за лесами. Использовать валежник можно исключительно для собственных нужд, в том числе отопления и строительства. Продавать его запрещается как физическим, так и юридическим лицам.

Важно

Согласно части 1 статьи 33 Лесного кодекса Российской Федерации заготовка и сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов (валежника), за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, осуществляется свободно и бесплатно - без традиционных разрешительных документов (договор купли-продажи, лесная декларация), взимания платы и ограничения объема.

Куда обратиться

По вопросам, возникающим у граждан при заготовке и сборе валежника, можно обратиться в отдел использования лесов управления лесопользования минприроды Пермского края, контактное лицо Андрей Зотов, телефон (342) 236-29-15. Использовать валежник можно исключительно для собственных нужд.

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