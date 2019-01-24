Под Самарой миротворцы ЦВО получили беспилотники для дальней разведки

Дислоцированную в Самарской области миротворческую бригаду оснастили по гособоронзаказу многофункциональным беспилотным комплексом "Орлан-10". Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа.

Теперь единственная в сухопутных войсках РФ миротворческая бригада способна вести разведку на удалении 100 километров от наземной станции управления.

Принятый на вооружение комплекс размещен на базе шасси автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350 с колесной формулой 6х6. Он укомплектован четырьмя беспилотными летательными аппаратами, которые способны функционировать даже при крайних температурах от −30 до +40 °C.

Кроме того, беспилотники имеют криптозащищенный командно-телеметрический канал, двухступенчатое помехоустойчивое кодирование, криптозащищенный канал передачи фото- и видеоинформации.

"Орлан-10", уточнили в пресс-службе ЦВО, позволит военнослужащим вести разведку в глубине обороны противников и приглядывать за крупными буферными зонами без перемещения наземной станции.