В Башкирии мать и двое детей погибли при пожаре

Утром 24 января в деревне Октябрьское Иглинского района произошла трагедия: в огне погибли женщина и двое ее дочерей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около половины девятого по московскому времени. К приезду пожарных в деревянном доме размером шесть на восемь метров уже обрушилась кровля, и шло открытое горение.

В ходе тушения спасатели обнаружили в доме тела 38-летней женщины и двоих маленьких девочек, старшей из которых было пять лет, а младшей чуть больше года.

В управлении СКР по Башкирии сообщили, что следователи начали проверку. Сейчас проводится осмотр места происшествия и опрос свидетелей.