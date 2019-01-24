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24.01.2019 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В двух районах Самары введен режим ЧС из-за прорыва на теплотрассе

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Самары в связи с прорывом на теплопроводе. Об этом на брифинге сообщил начальник ГУ МЧС РФ по региону Олег Бойко.

Число пострадавших из-за порыва на теплотрассе в Самаре выросло до 15

По данным ГУ МЧС по области Без отопления остаются более 60 тысяч человек. В зону отключения попали 471 жилой дом и 41 социальный объект: 17 детских садов, 15 школ, девять медицинских учреждений. Областную больницу имени Середавина и более 100 домов перевели на резервную схему подключения к теплу.

Теплоснабжающая компания закупила более двух тысяч обогревателей для горожан, попавших в зону отключения от тепла. Сейчас в Самаре стоят морозы более 25 градусов. От жителей поступило более 200 заявок на получение обогревателей. Заявки можно делать по телефонам call-центра: (846) 957 84 00, 8 800 700 10 32.

Развернуты пять пунктов временного пребывания для жителей. Все вопросы можно задать по телефонам "горячей линии": (846) 338-99-28, 337-72-82

Как сообщил в своем Twitter мэр города Владимир Василенко, работы на месте аварии ведутся круглосуточно. По его данным, уже завершены сварочные работы, началось заполнение системы отопления водой.

Напомним, днем 22 января на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры прорвало трубу диаметром 1000 миллиметров. К 17.00 по московскому времени 23 января аварию удалось устранить. Началось заполнение системы отопления, но тут же в пяти метрах случился повторный прорыв теплотрассы.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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