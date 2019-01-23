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23.01.2019 21:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре произошел повторный прорыв на теплотрассе

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самаре на улице Стара-Загора произошeл повторный прорыв на теплотрассе. "В связи с этим работает комиссия по чрезвычайным ситуациям", - сообщила на своей странице в Faceboоk руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова.

В Самаре прорвало старый водовод с кипятком и пострадали люди

Также она добавила, что будет развернут пункт временного пребывания по адресу: улица Воронежская, 232 (технический лицей). В рамках ликвидации аварии начат поквартирный обход жителей.

Примерно в 17 часов по московскому времени теплоэнергетическая компания сообщила в своем Твиттере, что предыдущий прорыв устранен. "Специалисты "ПТС" завершили ремонтные работы на участке тепломагистрали в районе улиц Стара-Загора и Ташкентская. В настоящий момент происходит заполнение системы теплоснабжения, после чего управляющие организации приступят к подключению отопления потребителей".

Напомним, днем 22 января на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры прорвало трубу диаметром 1000 миллиметров. Всего от этого водовода запитан 471 жилой дом и 41 социальный объект: 17 детских садов, 15 школ, девять медицинских учреждений.

Областную больницу имени Середавина и 133 дома перевели на резервную схему подключения к теплу. Но еще 338 многоквартирных жилых домов и 36 социально значимых объектов остаются без отопления. Систему теплоснабжения после устранения первой аварии не успели заполнить. Ночью с 23 на 24 января, по данным синоптиков, в Самарcкой области местами ожидаются морозы до 32 градусов

Кроме того, по данным минздрава региона, в ожоговый центр больницы им.Пирогова в Самаре были госпитализированы семь человек, в том числе один ребенок. Они получили ожоги из-за утечки горячей воды в результате аварии. Не дождавшись спасателей, люди выходили из вагона трамвая, в котором оказались заблокированы аварией. Всего за помощью к медикам обратились 15 человек.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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