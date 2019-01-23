Число пострадавших из-за порыва на теплотрассе в Самаре выросло до 15

Количество пострадавших из-за разлива кипятка в Самаре выросло до 15 человек. Из них госпитализированы восемь человек, в том числе двое подростков. Информацию об этом распространила пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

- По состоянию на 16.00 23 января в результате порыва теплотрассы на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры в ожоговое отделение Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова госпитализированы шестеро взрослых и два ребёнка 12 и 14 лет с ожогами средней степени тяжести. Жизни пациентов ничего не угрожает. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, - говорится в сообщении.

Напомним, ЧП произошло днем 22 января. Прорвало трубу теплотрассы диаметром 1000 миллиметров, горячая вода вышла на поверхность, частично парализовав движение общественного транспорта. На резервное теплоснабжение пришлось перевести 471 жилой дом и 41 социальный объект. Были отменены занятия в 11 школах.

Как сообщили в пресс-службе самарской администрации, в среду в 17.30 по местному времени на месте повреждения тепломагистрали завершались сварочные работы.

- В ближайшее время начнется заполнение магистрали теплоносителем. Это займет несколько часов. Все бригады УК готовы к приему теплоносителя в домах, - добавили в мэрии.