На платных парковках в краевом центре инвалиды всех групп теперь могут оставлять автомобили бесплатно. Об этом сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.

Еще недавно таким правом пользовались только инвалиды первой и второй группы, их законные представители и те, кто перевозит ребенка-инвалида. Сейчас льготы распространяются и на инвалидов третьей группы.

В декабре минувшего года вступило в силу решение правительства России о том, что знак "Инвалид" может быть установлен на любой автомобиль, который используется для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Таким образом, на федеральном уровне была предусмотрена возможность бесплатной парковки автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих их, - говорит начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. - Граждане этой категории могут оставлять машины в краевом центре на специально выделенных для этого местах.

Согласно действующему законодательству, для транспорта инвалидов на платных парковках выделяется не менее 10 процентов мест. Ранее инвалиды третьей группы не могли ими пользоваться, а платили за парковку, как и остальные автомобилисты, по 20 рублей в час.

Платные парковки появились в Перми в середине 2015 года. За это время их площадь постепенно расширилась, и сегодня практически везде в центре города оставить автомобиль на улице можно только за деньги. Однако при этом возникает вопрос: как быть с реестром, куда вносятся сведения об автомобилях инвалидов?

Дело в том, что в Перми действовала система, когда транспорт, используемый для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, вносился в определенный перечень. И при проверках парковок было сразу ясно, чей это автомобиль и может ли он находиться здесь бесплатно. Чтобы попасть в реестр, необходимо было подать довольно увесистый пакет документов. А потом ждать, когда бюрократическая машина сработает и выдаст результат.

- Сейчас, в связи с изменениями в федеральном законодательстве, право бесплатной парковки появляется после оформления инвалидности, - отмечает Максим Кис. - Включение транспортных средств в наш реестр уже не является обязательным. Поэтому для исключения злоупотреблений придется действовать иначе. Ведь если автомобиль не внесен в реестр, это вовсе не означает, что за рулем не инвалид.

Но пока власти не придумали, как бороться с возможными нарушителями. И потому Пермская городская дума намерена принять решение о порядке парковки автомобилей, перевозящих инвалидов. А пока весь транспорт, имеющий знак "Инвалид", может размещаться на платных парковках в краевой столице бесплатно.

Комментарий

Надежда Романова, председатель Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов:

- Новый порядок позволяет инвалидам всех групп оставлять автомобили на платных парковках, не дожидаясь их включения в городской реестр транспортных средств. Это можно делать как на личном транспорте, так и на чужом, причем независимо от места прописки. Главное, чтобы на машине был знак "Инвалид", полученный по новым правилам. Пока Пермская городская дума не приняла новый порядок ведения реестра, хотя логика диктует его отмену в принципе. Вполне достаточно персонального знака "Инвалид" - законность его выдачи ГИБДД может легко проверить по общей электронной базе. Еще было бы замечательно, чтобы инвалиды, как водители, так и пассажиры, могли ставить машину не только на специально отведенных местах парковочной площадки, а там, где удобнее выходить из машины.

Кстати

В планах пермских властей в 2019-2020 годах расширить зону платных парковок. В нее будет включен микрорайон Разгуляй.