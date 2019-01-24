После новогодних праздников жители краевого центра наткнулись на груды мусора на особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Липовая Гора".

Причем отходы были свалены аккуратной кучей как раз у знака, предупреждающего о заповедном статусе местности.

Не так давно здесь установили металлический шлагбаум, чтобы преградить путь автомобилям, на которых привозят мусор. Но перед Новым годом он исчез - утащили охотники за металлоломом. И сор вновь начали сваливать в лесу рядом с поселком Соболи. Именно здесь находится ООПТ "Липовая Гора".

- Неделю назад со стороны Бродовского тракта на просеку заехала машина и вывалила пару кубометров строительного мусора, - жалуются жители Соболей. - Мы перегородили дорогу, завалили ее ветками. А на следующий день сюда снова приехали, расчистили дорожку и вывалили мусора в пять раз больше. Как с этим бороться?

Причем мусор сваливают в самых разных местах ООПТ "Липовая Гора", пользуясь тем, что рядом проходит Бродовский тракт. Нарушители порядка не тратят много времени на сброс отходов. Для них это минутное дело, а вот разгребать за ними приходится неделями. Конечно, данный факт не оставили без внимания.

Информацию о несанкционированных свалках направили в администрации Перми и Свердловского района. Возмущенные жители воспользовались также интерактивной картой свалок и выставили на ней метки с комментариями. К ситуации подключился Общероссийский народный фронт (ОНФ).

- Считаю этот случай вопиющим. Мы добиваемся ликвидации свалки и соблюдения особого режима территории, - говорит член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Сергей Коковякин. - Случаи загрязнения охраняемых территорий мы держим на особом контроле и будем настаивать на максимально возможном наказании для виновных. Охранный режим должен соблюдаться реально, а не только на бумаге.

В прошлом году на "Липовой Горе" уже находили груды мусора - на берегу пруда была обнаружена грандиозная свалка строительных и бытовых отходов. После обращения активистов ОНФ в правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 262 УК РФ "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов".

По данным прокурорской проверки, на особо охраняемой природной территории "Липовая Гора" почва загрязнена отходами четвертого класса опасности. Общая площадь загрязнения составляет 440 квадратных метров, количество отходов - не менее 12 тонн. По оценке прокуратуры, нанесен ущерб на 560 тысяч рублей. Но, к сожалению, расследование таких дел заканчивается ничем.

- Очень трудно, да, наверное, практически невозможно отыскать тех, кто сваливает мусор в неустановленных местах, - констатирует Сергей Коковякин. - На месте преступления можно отыскать разве что отпечатки автомобильных протекторов. Нарушители действуют быстро и стараются не попадаться никому на глаза. Поэтому жители Перми не должны оставаться равнодушными, когда становятся очевидцами подобных действий. Необходимо фиксировать факты нарушений, делать фотографии, видеозаписи. Это нужно для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто захламляет наш город.

Есть еще одна проблема. По мнению Сергея Коковякина, наказание за создание несанкционированных свалок ничтожно. Ведь если удается установить личность нарушителя, действия которого не являются уголовным преступлением, то его ждет штраф в размере всего лишь пары тысяч рублей. Пермские активисты ОНФ вышли в Государственную думу РФ с инициативой ужесточить наказание за создание несанкционированных свалок. Возможно, законодательство будет изменено уже в нынешнем году.