Новости

Мадуро рассказал о словах поддержки Путина 01:17
Эвакуированные жильцы дома в Балашихе вернулись в свои квартиры 00:41
В Москве четверо пострадали в ДТП с участием "скорой" и такси 00:40
В Нальчике скончался последний из нападавших на полицейских 00:25
Мадуро пообещал не покидать свой пост до 2025 года 00:02
Украинский гость Давоса "отличился", набрав бесплатных шапок 00:00
Николас Мадуро закрывает все диппредставительства Венесуэлы в США 24.01.2019
Фигуристы Бойкова - Козловский: Наша "бронза" - это чудо 24.01.2019
Мадуро закрывает все посольства и консульства в США 24.01.2019
Рябков призвал стороны конфликта в Венесуэле к диалогу 24.01.2019
"Локомотив" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ 24.01.2019
"Монако" временно отстранил Анри от работы с первой командой 24.01.2019
При пожаре в Балашихе погибли два человека 24.01.2019
10 иномарок с пробегом, которые чаще всего покупали в России 24.01.2019
Посол ответил на сообщения о прилете в Венесуэлу самолетов из России 24.01.2019
Песков назвал инициатора телефонного разговора Путина с Мадуро 24.01.2019
Нового президента Renault "назначило" правительство 24.01.2019
США официально запросили проведение СБ ООН по Венесуэле 24.01.2019
Renault: смена руководства не повлияет на АвтоВАЗ 24.01.2019
В Балашихе из-за пожара в новостройке эвакуировали 30 человек 24.01.2019
В декабре цены на бензин у производителей упали на 15,4 процента 24.01.2019
Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике 24.01.2019
Захарова прокомментировала двойные стандарты Макрона 24.01.2019
СМИ: В жилом доме в Балашихе произошел взрыв 24.01.2019
Посол: Совместные предприятия РФ в Венесуэле работают в штатном режиме 24.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 23:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Берите что дают!"

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 15(7773)
В редакцию "Российской газеты" обратился читатель из Саранска Александр Бажанов - инвалид детства II группы по заболеванию опорно-двигательного аппарата. Эта категория льготников ежегодно бесплатно обеспечивается ортопедической обувью. Однако Транснациональная фармацевтическая компания (ТФК), которая с недавних пор снабжает инвалидов республики средствами реабилитации, не выполнила своих обязательств.
Фото: Анна Скудаева/ РГ
Инвалид-колясочник оценил доступную городскую среду в Костроме

Несмотря на проблемы со здоровьем, Александр Бажанов всегда стремился жить активной жизнью: он член Союза писателей Мордовии, автор рассказов и повестей в жанре фэнтэзи. Его произведения публикуют литературные журналы не только в Саранске, но и за рубежом.

- Как и многим инвалидам-опорникам, для нормального передвижения мне необходима специальная обувь. Прежде изготовлением этой продукции в Саранске занималось местное предприятие, и никаких проблем я не испытывал. Положенные мне по закону две пары ортопедических ботинок ежегодно получал без сложностей, - поделился собеседник. - В сентябре прошлого года я как обычно оформил заказ через Фонд соцстраха. Мне сказали, что теперь тендер на обеспечение инвалидов средствами реабилитации выиграла компания ТФК.

Получить свой заказ Александр должен был в следущем месяце. Но ни в октябре, ни в ноябре его так и не пригласили за обувью. Лишь в конце декабря наконец позвонили и сказали, что заказ готов.

Почему в Волгограде инвалиды месяцами ждут ортопедические средства

- Я удивился - ведь новые поставщики даже не сняли мерку. В саранском представительстве ТФК меня ожидали сразу два неприятных сюрприза. Во-первых, вместо двух пар предложили одну. А во-вторых, ботинки мне выдали стандартные, без учета индивидуальных особенностей, в них я просто не смогу ходить, - рассказал писатель. - Разумеется, я вынужден был от них отказаться. Хотел уже купить ботинки у прежнего изготовителя, но там ответили, что больше обувью не занимаются. Думаю, что с такой проблемой в республике столкнулся не я один.

Отказаться от неподходящей ортопедической обуви можно, но больше такой товар в Саранске почти нигде не продают

Руководитель отдела социальных программ регионального отделения Фонда соцстраха РФ по РМ Людмила Зенкова заверила, что ведомство не оставит ситуацию без внимания. В центральном офисе ТФК корреспонденту "РГ" пояснили: фонд направил им официальный запрос по этому поводу, правда, ответа пока нет.

Фото: iStock
С 1 февраля повысят все социальные выплаты

- Нарекания на работу ТФК были и от других льготников, - подтвердил руководитель Мордовской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Дмитрий Орлов. - Об этой проблеме знаю по себе - я тоже вынужден пользоваться ортопедической обувью. По закону в случае, если предоставленное изделие не устраивает инвалида, он имеет право купить себе другую пару - с последующим возмещением затрат. Но в Саранске такая продукция больше практически нигде не продается. Раньше был выбор, сейчас его нет, поэтому поставщики работают по принципу "берите что дают". О таких эпизодах нужно сообщать нам, чтобы мы могли разобраться в каждом конкретном случае.

Контакты

Мордовская региональная организация Всероссийского общества инвалидов: тел. (8342) 24-56-01.

Региональное отделение Фонда соцстраха РФ по РМ: тел. (8342) 47-34-97, 23-26-46, 48-24-05.
 

Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали "серебро" на ЧЕ в Минске
Украина оказалась на пороге эпидемии кори
Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ
В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов