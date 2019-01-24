В редакцию "Российской газеты" обратился читатель из Саранска Александр Бажанов - инвалид детства II группы по заболеванию опорно-двигательного аппарата. Эта категория льготников ежегодно бесплатно обеспечивается ортопедической обувью. Однако Транснациональная фармацевтическая компания (ТФК), которая с недавних пор снабжает инвалидов республики средствами реабилитации, не выполнила своих обязательств.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Александр Бажанов всегда стремился жить активной жизнью: он член Союза писателей Мордовии, автор рассказов и повестей в жанре фэнтэзи. Его произведения публикуют литературные журналы не только в Саранске, но и за рубежом.

- Как и многим инвалидам-опорникам, для нормального передвижения мне необходима специальная обувь. Прежде изготовлением этой продукции в Саранске занималось местное предприятие, и никаких проблем я не испытывал. Положенные мне по закону две пары ортопедических ботинок ежегодно получал без сложностей, - поделился собеседник. - В сентябре прошлого года я как обычно оформил заказ через Фонд соцстраха. Мне сказали, что теперь тендер на обеспечение инвалидов средствами реабилитации выиграла компания ТФК.

Получить свой заказ Александр должен был в следущем месяце. Но ни в октябре, ни в ноябре его так и не пригласили за обувью. Лишь в конце декабря наконец позвонили и сказали, что заказ готов.

- Я удивился - ведь новые поставщики даже не сняли мерку. В саранском представительстве ТФК меня ожидали сразу два неприятных сюрприза. Во-первых, вместо двух пар предложили одну. А во-вторых, ботинки мне выдали стандартные, без учета индивидуальных особенностей, в них я просто не смогу ходить, - рассказал писатель. - Разумеется, я вынужден был от них отказаться. Хотел уже купить ботинки у прежнего изготовителя, но там ответили, что больше обувью не занимаются. Думаю, что с такой проблемой в республике столкнулся не я один.

Отказаться от неподходящей ортопедической обуви можно, но больше такой товар в Саранске почти нигде не продают

Руководитель отдела социальных программ регионального отделения Фонда соцстраха РФ по РМ Людмила Зенкова заверила, что ведомство не оставит ситуацию без внимания. В центральном офисе ТФК корреспонденту "РГ" пояснили: фонд направил им официальный запрос по этому поводу, правда, ответа пока нет.

- Нарекания на работу ТФК были и от других льготников, - подтвердил руководитель Мордовской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Дмитрий Орлов. - Об этой проблеме знаю по себе - я тоже вынужден пользоваться ортопедической обувью. По закону в случае, если предоставленное изделие не устраивает инвалида, он имеет право купить себе другую пару - с последующим возмещением затрат. Но в Саранске такая продукция больше практически нигде не продается. Раньше был выбор, сейчас его нет, поэтому поставщики работают по принципу "берите что дают". О таких эпизодах нужно сообщать нам, чтобы мы могли разобраться в каждом конкретном случае.

Контакты

Мордовская региональная организация Всероссийского общества инвалидов: тел. (8342) 24-56-01.

Региональное отделение Фонда соцстраха РФ по РМ: тел. (8342) 47-34-97, 23-26-46, 48-24-05.

