В Ижевске с началом нового года стартовала пора фестивалей ледовых скульптур.Вслед за городком, который еще в декабре построили на Центральной площади, на набережной пруда и возле Свято-Михайловского собора в январе выросло множество других фигур.

Улыбки прохожих - главная награда

Фестивали "Удмуртский лед" и "Ангелы-архангелы" давно полюбились ижевчанам. Люди не проходят мимо и постоянно фотографируются у скульптур, блистающих на солнце и под вечерними фонарями. Резчики по льду тоже рады: восхищение в глазах прохожих - главная награда для них. Новинкой нынешнего года стало то, что скульптуры вырезают не только маститые профессионалы, но и любители.

- У нас около Свято-Михайловского собора могут поучиться резать лед те, кто желает. Дают такую возможность не сразу, а после того, как год поработаешь на фестивале волонтером. Я режу второй сезон. В прошлом году моя скульптура стояла у водонапорной башни. Еще я делала фигуру на площадке "Семейный лед" в рамках "Удмуртского льда". В этом году вырезаю свою первую большую работу, - рассказала корреспонденту "РГ" ижевчанка Ольга Едомина.

Скульптура Ольги называется "Книга жизни" и представляет собой открытые страницы книги. На первой из них изображена ночь с месяцем и совой, на последней - день (солнце с любующимися голубями), а посредине библейский сюжет - змей-искуситель с яблоком.

"Сало" тоже материал для фигур

Если осмотреть все созданные фигуры, сразу можно заметить: работа ижевчанки выделяется из других. И дело тут совсем не в том, что Ольга вырезает по льду лишь второй год. Секрет ее оригинальности в смелости эксперимента и... "сале"!

- Я все делаю нестандартно. Мне интересно пробовать, делать так, как другие не делают. Все профессиональные резчики по льду говорят одно и то же: при создании скульптуры нельзя использовать так называемое "сало" (непрозрачный белый лед. - Прим. ред.). Его обычно всегда снимают и режут только по чистому льду, чтобы он "играл" на свету и днем и ночью. Я это "сало" не срезаю. Да, больше сложностей и мороки, тем не менее все потихоньку получается, - поделилась опытом ижевчанка.

Если что-то все-таки пошло не так, советом ей всегда помогают уже опытные резчики. К примеру, та же сова в книге жизни, по словам Ольги, изначально не очень была на себя похожа. Три дня художница не могла разрешить эту проблему. Опытные мастера подсказали: нос птицы нужно просто немного заострить.

С чего у Едоминой все началось? К своим экспериментам в изобразительном искусстве Ольга приступила в 2015-м: она пришла в магазин и купила то, что просила душа. Почувствовала, что ей нужны восковые мелки и бумага для них. Начала рисовать, потом перешла на масло.

- Укротить меня было невозможно, - со смехом вспоминает Ольга.

По резьбе пошло

В 2017-м известный ижевский скульптор Мария Соловатова, с которой Едомина познакомилась на фестивале металлических скульптур, позвала ее вырезать фигуры изо льда, но тогда Ольга не особо хотела этим заниматься. Льда, говорит, "не чувствовала". Так, возможно, никогда бы и не подошла к нему, но однажды, выходя из музея воды, около которого в тот момент тоже создавались ледяные скульптуры, увидела много срезанного "сала". Зацепило оно ее внимание. Попросила разрешения попробовать на нем, добро дали.

- Втягивает лед, даже не замечаешь как. Тем, кто приходит впервые, выдают стамески. Они пробуют, а через некоторое время смотришь, и у человека уже свой инструмент. Значит, люди лед почувствовали, испытывают радость от того, что делают, - считает начинающий скульптор.

Для нее резьба по льду - просто увлечение, становиться профессионалом она не хочет.

- Я рисую смыслы, и мне это нравится, - подытожила Ольга.

Древо жизни

Творили на фестивалях и профессионалы. Владимир Антропов из Йошкар-Олы и Владимир Илюшин из Тольятти создали "Древо жизни", символизирующее бессмертие. В нижней части композиции - купол Земли, на нем - рельефное изображение корней дерева (основы жизни или историческая часть). Ствол выполнен в виде скульптурной композиции супружеской пары - образ любви и зарождения новой жизни. Большая ветвь вокруг них обозначает вечность, Солнце. Исходящие ветви, крона в виде ажурной резьбы символизируют будущее - детей, внуков. Птицы над ними - мирное небо.

Интересно, что героиню художники облачили в удмуртский национальный костюм, а героя одели в марийскую народную рубаху, намекая на близкое родство народов.

Седьмой год подряд вырезала фигуры для фестивалей единственная женщина-скульптор в Ижевске Мария Соловатова. Изначально она работала только с металлом, но однажды ей предложили вырезать ледяные скульптуры на аллее брендов. Тогда-то она не просто открыла для себя новый материал, а влюбилась в него.

- У меня появился смысл жизни зимой. Раньше я не понимала, как полгода сидеть и мерзнуть, ничего не делая... С металлом в это время года работать тяжело, он требует свежего воздуха. А сейчас я каждую осень жду, когда выпадет снег, вырастет лед и мы с коллегами пойдем проверять его качество, - говорит Соловатова.

Свадьба воды

В этом году на "Удмуртском льду" она работала вместе с пермским мастером Рустамом Исмагиловым. Их скульптура называется "Свадьба воды" и представляет собой быка и женщину, стоящую рядом. Идею взяли из удмуртского мифа, по которому в стародавние времена подземный водяной бык Вуош взял в жены Инву-мумы - повелительницу небесной влаги и мать небесной воды. Их любовь оказалась так крепка, что и поныне их дети - родники - питают удмуртскую землю. С тех пор удмурты называют родник или ручей ошмес (ош и мес), что в переводе означает "бычок-телочка".

- Легенду нашла я, а Рустам предложил эскиз. Очень долго мы над ним работали, с обеих сторон было много предложений. Плюс у каждого свой стиль работы с материалом. У него - пермская школа, у меня - ижевская, но все-таки пришли к общему варианту. Профессионалам всегда интересно работать с другим состоявшимся мастером, - поделилась мнением о совместной работе Мария.

Кроме скульптуры для "Удмуртского льда" она сделала еще две фигуры для фестиваля "Ангелы и архангелы". Изначально Мария собиралась вырезать лишь лабиринт "Святая вода" в виде падающей капли с крыльями, однако позже к ней обратились воевавшие в Афганистане и попросили сделать изо льда памятник в честь павших воинов. Мимо такой темы она пройти не смогла, как и несколько других скульпторов, которые, узнав об этой работе, сразу же решили к ней присоединиться.

Между тем



На следующий день после открытия фестиваля "Удмуртский лед" вандалы сломали несколько скульптур, в том числе одну из самых красивых - "Третий подъезд. Лестница в небо" в виде ступеней, поднимающихся ввысь. Неизвестные прошлись по ней. Сооружение под весом человека рухнуло. Но скульпторы - свидетели вандализма уже говорят, что в этом происшествии есть особый символизм. "Работа стала выглядеть еще более художественно и как бы говорит: не все могут взобраться на небо. И если до этого все было просто и понятно, то теперь лестница сломана, а значит, чтобы попасть на небо, надо потрудиться, приложить усилия. Скульптура стала более философской", - считает Мария Соловатова. С ней согласны и другие скульпторы.