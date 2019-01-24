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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пришлось не сладко

В Татарстане ребенка с сахарным диабетом отчислили из детсада
Текст: Ольга Кондрева (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
В Татарстане набирает обороты скандал, разразившийся в Верхнеуслонском районе, где из детского сада "Березка" отчислили трехлетнего ребенка-инвалида, после того как выяснилось, что он болен сахарным диабетом.

По словам отца Сергея Заворохина, когда он записывал дочку в электронную очередь в детский сад, то еще не знал о ее заболевании. Сахарный диабет I типа у Вики обнаружили позднее - в полтора года.

Диабет займет седьмое место среди причин смертности к 2030 году

- Когда пришло время идти в детский сад, я встретился с заведующей и сказал о диагнозе дочери, - рассказывает Сергей. - Вику зачислили в "Березку", дошкольное учреждение она посещала полтора месяца, а потом подхватила простуду. А когда в феврале прошлого года, снова привел дочь после болезни, выяснилось, что ее отчислили. Причем без всяких предупреждений.

Усмотрев в этом нарушение прав ребенка, Заворохины обратились в Камско-Устьинский районный суд, который счел приказ заведующей детсада об отчислении Вики незаконным. Но в октябре 2018 года Верховный суд Татарстана, рассмотрев апелляцию, отменил его решение. Получается, что больному ребенку в обычном детском саду не место. А специализированных для детей больных сахарным диабетом в республике всего три, и все не в Верхнем Услоне.

Судьбой ребенка озаботилась Уполномоченный по правам человека в РТ Гузель Удачина. Участников конфликта, а также руководителей местных отделов образования, здравоохранения и исполкома собрал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. Побывали на этой встрече и мы. Выход из ситуации нашелся сразу.

Эта ситуация заставила иначе взглянуть на проблему детей больных диабетом и чиновников

- Мы предлагаем на выбор два детских сада "Березка" и "Солнышко", - сообщила начальник райотдела образования Людмила Абрамова. - Ребенок может посещать детский сад с 9.00 до 11.30, когда там идут занятия. Если родители не против, то могут приводить ребенка и после тихого часа, чтобы Вика могла поиграть с детьми. Общение не возбраняется, мы в этом и не отказывали. Но находиться там девочка может только в присутствии мамы.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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На том, что особенный ребенок не может находиться в обычном дошкольном учреждении без родителей, настаивают и врачи. Дело в том, что Вике требуется постоянный, 5-6 раз в сутки, контроль уровня сахара в крови. В зависимости от показателей должна варьироваться и доза инсулина. Ребенку нужен индивидуальный уход. А в письме, полученном из Детской республиканской клинической больницы, на которое то и дело ссылалась Людмила Абрамова, однозначно сказано: "Контроль за самочувствием детей и проведение адекватной инсулинотерапии и диетотерапии осуществляют родители".

Казалось бы, вот оно, решение. Светлана, мама Вики, по образованию медработник и пока не работает. После долгих препирательств Заворохина согласилась сама присматривать за дочкой в детском саду. Этот пункт пропишут в договоре об образовательных услугах в дошкольном учреждении.

Эта ситуация заставила иначе взглянуть на эту проблему республиканских чиновников. Как сообщили в Министерстве образования и науки РТ, ведомство совместно с Минздравом РТ решило организовать курсы для медработников детсадов и школ по оказанию медицинского сопровождения инсулинозависимых детей. Руководить этим будет главный эндокринолог Татарстана Гульнар Вагапова.

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