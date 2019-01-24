За бракованный гаджет вернули 120 тысяч

Жителю из Перми удалось отсудить 120 тысяч рублей за неисправный iPhone X. Ему возместили стоимость гаджета, неустойку и моральный вред.

Как отмечают городские интернет-порталы, мужчина приобрел смартфон iPhone X за 67 490 рублей. Потом заметил, что экран телефона стал зависать и гаснуть. Покупатель направил продавцу требование вернуть деньги, на что ему было предложено сдать товар на проверку качества.

Вместо этого он отнес телефон к независимому эксперту, чтобы получить заключение о наличии брака. Экспертиза установила, что товар имеет производственный недостаток. Продавец это заключение не принял, сославшись на то, что 15 дней с момента продажи товара истекли, и деньги не вернул.

Тогда владелец неисправного смартфона обратился в суд. В результате в пользу потребителя взыскано 120 490 рублей, из них стоимость сотового телефона - 67 490 рублей, неустойка - 40 тысяч рублей, компенсация морального вреда - 3 тысячи рублей, штраф - 10 тысяч рублей.

Это счастливый пример. Но чаще подобные случаи заканчиваются не в пользу потребителей. "Российская газета" обратилась за советом к экспертам. Так что надо знать и как действовать, чтобы добиться успеха.

Юристы напомнили: если в товаре обнаружен существенный недостаток, установленный срок в 15 дней не действует.

"Обычно недобросовестный продавец может ссылаться на то, что недостаток несущественный. А еще продавцы нередко ссылаются на то, что недостатки в товаре возникли по вине потребителя", - отметил Андрей Андреев, адвокат, управляющий партнер юридического бюро U&Partners.

В этом случае потребитель вправе потребовать проведения экспертизы, которая это докажет или опровергнет. Но продавцы иногда отказываются от проведения такой экспертизы за свой счет, что также является нарушением закона "О защите прав потребителей".

Так или иначе, во всех этих случаях юристы советуют сразу писать претензию продавцу, обратиться в Роспотребнадзор, а затем, если требования не будут исполнены, то в суд.