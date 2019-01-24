Алтайским ленточным борам присвоен особый статус

В начале декабря прошлого года министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе правительственного часа в Госдуме пообещал в ближайшее время установить отдельные правила использования ленточных боров в Алтайском крае. Цель - сохранить эти уникальные леса. В конце месяца на заседании Научно-технического совета Федерального агентства лесного хозяйства алтайским ленточным борам был присвоен особый статус.

В Лесном кодексе РФ ленточные боры отнесены к отдельной категории защитных лесов - ценным лесам. Эти уникальные природные комплексы выполняют важные средообразующие, водоохранные, почвозащитные функ-ции, обеспечивают устойчивое сельское хозяйство в сухостепной зоне, поддерживают рекреационный потенциал и сохраняют благоприятную окружающую среду для населения. Они являются важным источником недревес-ных и пищевых лесных ресурсов (грибы, ягоды, лекарственные

растения, охотничьи животные) для местных жителей. Особая ценность ленточных боров - в их высоком биоразнообразии. Это среда обитания большого количества редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы, Крас-ные книги РФ и Алтайского края.

По словам начальника управления лесами Алтайского края Владимира Черных, теперь ленточные боры выделены в особый лесорастительный район. В течение января этого года необходимо подготовить для них региональные охранные, защитные и воспроизводственные нормативы. Этим займется рабочая группа, которая составит дорожную карту.

Перемены в правилах использования ленточных боров вызвали неоднозначную реакцию на Алтае. В частности, лесозаготовители заявили, что нововведение оставит сотни людей без работы и даже приведет к экологической катастрофе.

Противоположную оценку дают биологи, экологи, общественные организации, в том числе региональное отделение Общероссийского народного фронта.

- В соответствии с Лесным кодексом РФ, использование защитных лесов, к которым относятся ленточные боры, должно быть совместимо с их целевым назначением и выполняемыми полезными функциями. Тем не менее ленточные боры, включая расположенные в них особо охраняемые природные территории регионального значения, переданы в аренду и служат сырьевой базой для лесозаготовительных компаний. В них проводятся выборочные рубки для коммерческой заготовки товарной древесины. Это неизбежно ведет к отрицательной селекции деревьев, истощению лесных ресурсов и нарушению полезных функций лесов, - отмечает Алексей Грибков, координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ в Алтайском крае.

Представители научного сообщества уверены, что выборочные рубки, преследующие лишь коммерческие интересы, препятствуют естественному возобновлению ленточных боров. Происходит задернение почвы либо распространяется кустарниковый подлесок - и сосна здесь рас-ти уже не будет. При валке деревьев у соседних страдают стволы и кроны, они получают термические повреждения от сжигания порубочных остатков, усиливается ветровая нагрузка, что нередко приводит к снижению устойчивости и последующим болезням леса. Масштабная лесозаготовительная деятельность неизбежно ведет к обеднению биологического разнообразия. Биологи подчеркивают, что особенно важно сохранить старые участки лесов - именно они служат местами обитания большей части редких и исчезающих видов растений и животных.

- Вести лесное хозяйство в ленточных борах необходимо очень осторожно. При проведении рубок руководствоваться не технической, а естественной (экологической) спелостью сосновых насаждений. Возраст деревьев должен быть не меньше 121 года - такой норматив был установлен для ленточных боров до 2008 года. Потом приказом Рос-лесхоза его снизили до 101 года, но никакого научного обоснования этому представлено не было, - напоминает Алексей Грибков.

Защитники ленточных боров, среди которых были не только общественники, но и представители регионального лесного ведомства, неоднократно говорили о необходимости срочного принятия комплекса мер, направленных на сохранение ленточных боров. Это выделение их в отдельный лесной район, повышение возраста вырубаемой сосны до 121-140 лет (а на особо охраняемых природных территориях - до 141-160), разработка правил использования, охраны, защиты, воспроизводства ленточных боров на основе предложений науки, установление нормативов противопожарного обустройства с учетом специфики ленточных боров с возможностью дополнительных мер на региональном уровне. Наконец выделение особо защитных участков лесов в ленточных борах в соответствии с Лесным кодексом РФ и Лесоустроительной инструкцией.

Прямая речь

Денис Шубин, директор по связям с государственными органами и общественностью ООО "ЛХК "Алтайлес":

- Мы поддерживаем предложение Дмитрия Кобылкина в той части, где идет речь о выделении ленточных боров в отдельный лесорастительный район в силу их уникальности. Действительно, для них нужна персональная система нормативов противопожарного обустройства, содержания сил и средств пожаротушения. Это крайне важно, поскольку нынешний федеральный норматив слишком занижен для ленточных боров. И мы как арендаторы содержим там гораздо больше сил и средств, чем это требуется по закону, а противопожарных мероприятий проводим в десятки раз больше.

Мы также за то, чтобы правила игры определяла лесная наука, а не люди, не имеющие отношения к лесному хозяйству. Скоропалительные решения могут привести к тому, что пострадают лесные массивы. Поэтому поддерживаем решение министерства о создании рабочей группы по ленточным борам.

Обеспокоенность экологов оправдана с точки зрения активной гражданской позиции, но не с точки зрения фактов и науки. В ленточных борах, принадлежащих к категории защитных лесов, сплошные рубки запрещены, ведутся только выборочные - для того, чтобы своевременно направить потребителям спелую или перестойную древесину и тем самым создать благоприятные условия для естественной смены хозяйственно ценных пород. Сосна - порода светолюбивая. Если увеличивается освещенность полога, то происходит возобновление второго яруса, и насаждение продолжает жить.

Если кто-то из сотрудников холдинга нарушает правила, мы разберемся с каждым конкретным нарушителем. Но эти огульные обвинения, как правило, не подтверждаются. Экологи зачастую показывают лесосеки "черных лесорубов", которые валят деревья без разбора. С ними нужно бороться, и мы официально предлагаем объединить усилия всех заинтересованных сторон - арендаторов, арендодателей, правоохранительных органов и экологов.

P. S.

На днях в редакцию "РГ" позвонили жители Романовского района, где есть участок ленточного бора. Они заявили, что полностью поддерживают позицию минприроды РФ и защитников леса. Селяне видели в лесу новые метки для рубок на здоровых соснах, в то время как больные или поваленные ветром деревья остаются нетронутыми. Схожая ситуация, по данным экологов, в других районах, например, Мамонтовском.

Важно

Алтайский край относится к малолесным регионам - лесами покрыто 28 процентов его площади. При этом, по официальным данным, средний годовой объем заготовки древесины в 2009-2016 годах составлял 2,8 миллиона кубометров. Для сравнения: в Новосибирской области за тот же период - 1,3 миллиона, Кемеровской области - 1,1 миллиона, Республике Алтай - 0,6 миллиона кубометров. Таким образом в малолесном крае заготавливается почти столько же древесины, сколько в трех соседних регионах вместе взятых. При этом основной район лесозаготовок в Алтайском крае - ленточные боры.