Главы Новосибирской области и Беларуси обсудили новые перспективы

В Минске состоялась встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Основной темой обсуждения стало развитие двустороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко назвал Новосибирскую область одним из наиболее перспективных экономических партнеров в Сибири. Глава государства отметил, что в основе двустороннего взаимодействия лежат давние дружеские, родственные отношения между людьми. В Новосибирской области проживает более пяти тысяч белорусов, многие из них являются потомками тех, кто когда-то осваивал Сибирь.

Высоко президент Республики Беларусь оценил сотрудничество в торговой сфере: в Новосибирской области регулярно проводятся ярмарки белорусских товаров, большим спросом у сибиряков пользуются продукты питания, обувь, текстиль, мебель из Беларуси. В Новосибирске успешно работает российско-белорусское совместное предприятие по модернизации трамваев, востребовано лифтовое оборудование белорусского производства. Серьезные перспективы открываются в авиационной и сельскохозяйственной сферах.

В свою очередь, Андрей Травников на встрече с Александром Лукашенко особое внимание уделил науке и образованию. Стороны договорились о проведении межакадемического совета в новосибирском Академгородке в этом году, что будет способствовать конкретизации общих научных планов.

Участниками минской встречи также стали представители правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

Справка

Во время визита новосибирской делегации в Республику Беларусь 22-24 января подписаны 13 соглашений, а также протокол о намерениях сотрудничества президиума Национальной академии наук Белоруссии и президиума Сибирского отделения Российской академии наук при реализации программы "Академгородок 2.0". В числе главных целей визита - подведение итогов трехлетней программы сотрудничества и выработка планов на новый период.