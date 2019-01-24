Резидент новосибирского бизнес-инкубатора шьет мужские сорочки и пиджаки, планируя их реализацию через интернет-площадки. Корреспондент "РГ" узнала, как превратить детскую мечту в бизнес.

Пошить мужской пиджак - вверх профессионального мастерства, это скажет любой знающий человек. Число деталей в изделии может доходить до пятисот. Если кто-то уверяет, что сделает это на раз - не верьте. Скорее всего, речь идет о жакете. Индивидуальный предприниматель Галина Светлова изучила этот вопрос "от" и "до".

Шить она начала с десяти лет, мечтала поступить в институт легкой промышленности, но недобрала одного балла, и об учебе в вузе пришлось забыть. Но не о мечте одевать людей.

- Мама заказывала себе и мне вещи у портнихи. Мы старались красиво и интересно одеваться. Я всегда хотела стать дизайнером и конструктором одежды, многое умела и делала своими руками - вязала, шила на заказ. Когда вышла замуж за военного, моими основными заказчицами стали жены офицеров, - делится воспоминаниями Галина.

Потом пришлось оставить любимое дело и пробовать себя в разных профессиях. Так, работая страховым агентом, Галина, по ее словам, приобрела опыт выстраивания коммуникаций, продаж.

- Однако жажда творчества во мне продолжала бурлить. Когда появился третий ребенок, я вновь начала вязать. Создала свой аккаунт на интернет-портале "Ярмарка мастеров", так появилась постоянная база клиентов. Заказов было много. И вот тогда возник вопрос: как масштабировать бизнес, ведь руки одни? - рассказывает Светлова.

Идея, как выйти на новый уровень, возникла спонтанно. В конце 2017 года Галина услышала об успешном опыте работы швейного кафе где-то в Париже. И тогда она присмотрела помещение в одном новосибирском бизнес-центре. Так появился швейный коворкинг "Шью легко", который стал шестым в России.

- В этом деле меня поддержал муж, мы продали автомобиль и купили швейное оборудование - машинки, оверлок, стол для раскроя. Идея состояла в том, чтобы все, кому надо что-то сшить, пришли бы и сделали это у нас. Таких желающих оказалось немало. Ведь швейные машинки сейчас стоят дорого, их нужно где-то хранить, для работы дома выделить угол. Не все могут такое себе позволить. Тем более что шить нужно время от времени. У нас заниматься этим очень удобно, я всегда на месте, помогу, подскажу, научу, - продолжает Галина Светлова.

Только вот коворкинг и коммерческая аренда оказались вещами несовместимыми. Ежемесячная плата доходила до тридцати тысяч рублей. И снова случайно нашелся выход - стать резидентом одного из двух бизнес-инкубаторов, входящих в структуру "Городского центра развития предпринимательства" (ГЦРП). По словам руководителя бизнес-инкубатора ГЦРП на улице Есенина, 8/4 Людмилы Янковенко, начинающим предпринимателям, получившим статус резидента, предоставляется в аренду помещение - на льготных условиях и в течение трех лет. Они бесплатно получают консультации и информацию по любым вопросам ведения бизнеса. Кроме того, резиденты, как и все предприниматели, работающие в Новосибирске, могут рассчитывать на поддержку в виде кредитов под небольшой процент в Фонде микрофинансирования субъектов малого предпринимательства.

- По итогам прошедшего недавно конкурса по отбору резидентов выявилась тенденция спроса на помещения для металлообрабатывающих, мебельных и швейных цехов. Также интерес проявляют владельцы ремесленных производств. Мы всячески готовы поддерживать такие проекты, когда предприниматели регистрируют ИП или ООО, нанимают сотрудников, превращая самозанятость в микро-, а потом и в малый бизнес, сертифицируют продукцию. Рынком сбыта становится не только Новосибирск, но и соседние регионы, объемы производства и налогов растут. Для этого и создаются бизнес-инкубаторы и вся инфраструктура развития предпринимательства, - подчеркивает Людмила Янковенко.

Кого-то пугают условия: например, сам факт конкурсной процедуры. На самом деле, как говорят резиденты, в этом нет никаких сложностей, все документы бесплатно помогают подготовить специалисты Городского центра развития предпринимательства. А арендная плата за помещение в разы ниже коммерческой.

- Помещения бизнес-инкубатора предоставляются только на три года. Как показывает практика, этого хватает, чтобы сделать первые шаги в бизнесе, наладить производство, продажи, получить патент, сертификат, обрасти социальными связями и понять, какие, где и по какой стоимости в дальнейшем нужны помещения. В бизнес-инкубаторах под одной крышей уживаются и инновационные компании, и разные производства, и разные сферы услуг. Кроме того, резиденты еще друг у друга учатся, набираются опыта, знаний, - отмечает Людмила Янковенко.

- В октябре прошлого года нам по итогам конкурса предоставили готовое для работы помещение. Мы оборудовали его специальными машинами для выполнения различных швейных операций. Желающие себе что-нибудь сшить, могут это сделать у нас. Час работы стоит 250 рублей, от трех часов и выше - 750 рублей, - продолжает делиться опытом Галина Светлова.

Сейчас предпринимательница осваивает производство мужских сорочек и пиджаков. К этому ее подтолкнул один клиент, который принес одежду, сшитую на заказ в одном бельгийском частном ателье. По словам Светловой, техника пошива была ей незнакома. Изучила самостоятельно, чем классический британский пиджак отличается от неаполитанского. Мастер-классы и различные семинары также помогли совершенствовать мастерство. Как говорится, клиент остался доволен. Так и дело пошло.

- Заключила с поставщиками тканей договоры. Для работы использую в основном итальянские и корейские ткани. К сожалению, российских качественных тканей нет. Хорошие сорочки или пиджак тоже сложно купить. А мужчины стали обращать внимание на то, как они выглядят, во что одеваются, стали разбираться в качестве материала и пошива, - утверждает Галина. - Я заинтересована в партнерстве, чтобы развивать производство. В дальнейшем планирую выйти со своей продукцией на крупные интернет-площадки. Для этого надо пройти сертификацию и зарегистрировать торговую марку.

По словам предпринимательницы, сложнее найти квалифицированный персонал. Делать аккуратные строчки - тоже мастерство. Галина готова обучать, вести кружки и мастер-классы. .

Тем временем

За восемь лет работы бизнес-инкубатора на улице Есенина, 8/4 в статусе резидентов побывало более пятидесяти предприятий и ИП. Единицы предпринимателей вернулись к работе по найму, некоторые сменили вид деятельности либо параллельно пробуют себя в новых сферах бизнеса, а подавляющее большинство продолжает развивать проекты, с которыми пришли в бизнес-инкубатор.

Например, Степан Еремин успешно занимается производством спортивной одежды - от велосипедной до хоккейной, трудоустроив около тридцати человек. Предприниматель Ольга Молчанова, оказавшаяся в самом первом наборе, оказывала бухгалтерские услуги, и на обслуживание к ней встало несколько резидентов, до сих пор являющихся ее клиентами.

Многие уже бывшие резиденты поддерживают связи с бизнес-инкубатором: Юлай Гениятов занимается производством дог-боксов для выгула собак, Евгений Щегловский, Эдуард Банщиков, Алексей Куртасов развивают инжиниринговые бизнесы, Александр Напорчук, Татьяна Зыкова, Иван Болотов, Александр Хлебников ведут активную предпринимательскую деятельность в Новосибирске и приложили свои усилия в ряде успешных бизнес-проектов.