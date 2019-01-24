С 1 января этого года регионы России перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако далеко не все оказались к этому готовы. Например, в Омской области не завершено строительство сортировочных предприятий, не сформирована окончательно территориальная схема и даже не утверждены тарифы на вывоз мусора.

Пока в регионе отходы вывозят по старой схеме - по мнению экспертов, новая может заработать не раньше весны. Между тем жители волнуются. В соцсетях распространяются посты с пугающими тарифами. Пенсионеров одолевают мошенники, предлагающие подписать индивидуальные договоры оферты на "выгодных условиях". Жильцы ищут во дворах новые разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора, которые, как оказалось, в ближайшее время не появятся по финансовым причинам. Управляющие компании не торопятся разъяснять сложившуюся ситуацию. Но специалисты заявляют, что оснований для беспокойства нет.

- Жильцы как выносили ведра и пакеты с мусором в стандартные контейнеры, так и будут выносить, - поясняет начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Бурых. - Отличие будет в том, что эти отходы поедут уже не на свалку, а сначала на площадки по сортировке, затем - на переработку для дальнейшего использования. Все, что не пойдет в дело, отправят на спецполигоны для захоронения.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Ильи Лобова, сейчас идет общественное обсуждение новой территориальной схемы обращения с отходами. В корректировке документа могут участвовать жители области.

- Для этого достаточно заглянуть на наш сайт, найти схему и проверить, включена ли та или иная контейнерная площадка в реестр. Если нет, подать заявку - форма прилагается, - и специалисты внесут в общий план соответствующие изменения, - сообщил корреспонденту "РГ" Илья Лобов.

Территориальная схема будет гибкой - в нее можно вносить новые объекты. Например, в промышленной зоне Советского округа Омска запланировано строительство мусоросортировочного комплекса, в Таврическом районе об=ласти - мощностей для сортировки мусора, в Тарском - полигона захоронения отходов. Все они появятся на схеме сразу после сдачи объектов в эксплуатацию.

Ответственность за создание контейнерных площадок несут муниципалитеты. Чтобы их поддержать, региональное правительство выделило 300 миллионов рублей. В ведомстве утверждают, что руководители районов уже составили реестр площадок и готовятся к конкурсу на получение субсидии.

По словам заместителя председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области Алексея Тихомирова, о тарифах говорить преждевременно - обсуждение только начали. Задача - максимально их снизить.

- Число объектов, внесенных в территориальную схему, сократилось. В нее вошли три объекта сортировки, два полигона и десять перегрузочных станций.

В связи с оптимизацией затраты удастся минимизировать, что, соответственно, уменьшит финансовую нагрузку на жителей региона, в свою очередь сообщил генеральный директор ООО "Магнит" (региональный оператор) Сергей Шевченко.

По подсчетам экономистов "Магнита", примерная сумма оплаты за вывоз ТКО составит 131 рубль с человека. Окончательное решение будет принимать РЭК.

Споры по поводу того, как формировать тариф, кипят до сих пор. В Благовещенске, например, считают целесообразной плату с одного квадратного метра, но тогда тариф составит 4,77 рубля для благоустроенного жилья и 2,39 - для неблагоустроенного. Бумагу жители частных домов, как правило, используют в отоплении, а пищевые отходы отправляют на корм домашним животным, поясняют разницу местные экономисты.

Омские эксперты исходят из того, что мусор производят люди, а не квадратные метры. И живущий в трешке одинокий пенсионер не должен платить больше, чем семьи, проживающие в соседних одно- и двухкомнатных квартирах.

Мусоросортировочные объекты оператор строит за свой счет. Полностью автоматизированный мусороперерабатывающий комплекс начнет работу в Омске только в 2020 году. Сейчас подбирают подходящую площадку, и чем ближе к городу она окажется, тем ниже будут транспортные расходы, которые составляют восемьдесят процентов от тарифа. Обеспокоенным близостью объекта жителям обещают, что предприятие возведут по самым современным стандартам.

- Никакого неприятного запаха не появится. Мы добьемся этого за счет ионизации воздуха внутри предприятия. Это будет экологичное, полностью автоматизированное производство. Подобных заводов в России еще нет, - заявил Сергей Шевченко.

Впрочем, сейчас ситуация с вывозом ТКО в Омской области далека от идеала. Город задыхается от стихийных свалок. В сельских районах мусор вывозят крайне нерегулярно, а в отдаленных поселках и он вовсе копится десятилетиями. Перевозчикам ТКО, чтобы охватить все районы, придется докупать спецтехнику. Однако региональный оператор, уже имеющий опыт в данной сфере, уверяет, что эти проблемы решаемы.

- В наших планах уже в нынешнем году - переработать восемьдесят процентов мусора. В последующие годы - до девяноста процентов. Оба сортировочных завода, строительство которых заканчивается, выйдут на плановые объемы переработки до 25 марта 2019 года, - сообщил Сергей Шевченко. .

Между тем

Освободить от НДС региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, работающих по новым правилам, могут уже в марте 2019 года. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Соответствующие поправки в законодательство обещают внести в ближайшее время.