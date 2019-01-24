На фестивале "День книги", который пройдет в Бердске третьего февраля, новинки представят ведущие российские издательства. С читателями встретятся писатели Алексей Варламов, Василий Авченко, Елена Усачева. Также в числе приглашенных - журналист "Российской газеты", писатель Павел Басинский.

Куратор фестиваля "День книги" Михаил Фаустов, также известный как организатор чемпионата России по чтению вслух, рассказал "РГ" об идее однодневного фестиваля и поделился своим "рецептом", как привлечь детей к чтению книг.

Михаил, сейчас проводится достаточно много книжных фестивалей, но, как правило, в крупных городах - Москве, Новосибирске, Красноярске. Почему Бердск?



Михаил Фаустов: В прошлом году многие мои знакомые чуть ли не хором цитировали книгу шотландского писателя Шона Байтелла "Дневник книготорговца". Действие этой, кстати реальной, истории происходит в городе Уигтаун с населением девятьсот человек. Но это не мешает ему считаться главным книжным городом Шотландии, на ежегодный фестиваль туда приезжает более десяти тысяч человек. Поэтому совершенно некорректно говорить о том, что книжные фестивали нужны и востребованы только в мегаполисах. Книги читают везде.

Фестиваль для горожан - это не только возможность познакомиться с новинками литературы, поговорить с авторами и критиками. Это еще и возможность себя показать. Гости "Дня книги", я уверен, увезут с собой массу впечатлений о Бердске и бердчанах. Возможно, пришло время раскрыть новые грани этого промышленного во времена СССР города.

Пожалуй, впервые в Бердск приедут столь именитые писатели. По какому принципу вы составляли программу "Дня книги"?

Михаил Фаустов: Программа любого фестиваля - это своего рода произведение искусства. Только вместо красок, нот или слов используешь авторов, писателей, поэтов, критиков.

В Бердск приедет известный писатель из Владивостока Василий Авченко. Его книги и статьи, посвященные Сибири и Дальнему Востоку, на мой взгляд, идеальный пример краеведения. Он будет выступать вместе с новосибирским историком Константином Голодяевым, и аудитория получит возможность узнать подробности "биографии" родного города, но не только его - всей Сибири, Дальнего Востока, России в целом.

В последнее время много говорят о памяти. Памяти исторической, поколенческой, но также и личной, семейной. В этом контексте особый интерес вызывает выступление заслуженного артиста России Лаврентия Сорокина. Отец артиста - поэт Анатолий Сорокин - почетный житель Бердска, его именем названа улица, библиотека. Лаврентий Сорокин поделится воспоминаниями об отце, прочитает его стихи.

Еще два гостя фестиваля - писатели Алексей Варламов и Павел Басинский. Алексей Николаевич известен как автор нескольких хороших романов, книг серии ЖЗЛ. Но, помимо прочего, он - ректор Литературного института в Москве. Возможность поговорить с этим человеком упустить нельзя.

Павел Басинский в этом году - автор текста "Тотального диктанта". Павел Валерьевич - автор множества замечательных книг, исследователь творчества и биографии Льва Толстого, а его недавняя книга "Посмотрите на меня" получила восторженные отзывы критики.

Отдельно отмечу детскую программу, которая будет рассчитана на любой возраст - от детсада до старшей школы. Ее хедлайнером будет московская писательница Елена Усачева, автор популярных подростковых романов.

Ключевой вопрос

Как привлечь детей и молодежь к чтению книг?



Михаил Фаустов: Мой рецепт - привлекать не надо. Подростки сами с этим отлично справляются. Я провожу детский чемпионат по чтению вслух "Страница 19" в сорока с лишним регионах России и, поверьте, вижу, с каким энтузиазмом в нем участвуют старшеклассники, а дети помладше спрашивают, когда проведут "Страницу" для них. Скоро начнем. А пока в рамках "Дня книги" в Бердске состоится городской финал "Страницы", победитель которого получит шанс участвовать в региональном финале в Новосибирске в мае этого года.