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24.01.2019 14:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев: Россия готова к проведению Универсиады

Текст: Владимир Кузьмин
Россия оправдает ожидания успешной организации XXIX Зимней Универсиады, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. Соревнования пройдут со 2 по 12 марта, и Красноярск в целом готов к приему спортсменов и болельщиков.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Наша страна уже не первый раз принимает крупные международные соревнования, собирая после большое количество положительных отзывов. "От нас этого ждут и сейчас. Уверен, что мы эти ожидания оправдаем", - заявил председатель правительства на заседании, где заслушивались доклады о готовности.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Мы исполнили все требования, которые выставляются Международной федерацией студенческого спорта по организации этих соревнований, - заверила вице-премьер Ольга Голодец. - Обеспечен безвизовый въезд участников Универсиады, подготовлена инфраструктура, прошли тестовые соревнования.

Подготовка к Универсиаде велась более четырех лет. Федеральный бюджет на строительство и реконструкцию 34 капитальных объектов выделил около 50 миллиардов рублей, еще более 30 миллиардов направил Красноярский край. Введено в эксплуатацию и прошло тестирование 33 объекта. Проблемы возникли с Клинической краевой больницей. Летом по ней фиксировалось полуторагодовое отставание от графика строительства. Губернатор региона Александр Усс объяснил, что нормативный срок составляет 42 месяца, но подрядчик получил возможность выйти на площадку только в августе 2017 года. Но и он, и Голодец с уверенностью сказали, что до конца февраля больница будет сдана.

Приводили в порядок сам Красноярск, что потребовало в прошлом году из госказны около 5 миллиардов рублей. Расселено 73 аварийных жилых дома, и 633 семьи переехали в новое современное жилье, обновили 46 федеральных зданий. Глава края на словах пытался описать, как изменился город: появился новый аэропорт, четвертый мост через Енисей, выполнена архитектурная подсветка мостов, улиц, общественных пространств. "Город реально изменился к лучшему, и изменилось к лучшему настроение самих красноярцев", - сказал Усс.

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Особая работа проведена по системе безопасности, подчеркнула вице-премьер Голодец. Главный операционный центр Универсиады будет обеспечивать координацию действий при штатных и нештатных операциях.

Большой интерес к соревнованиям проявляют болельщики. "Более 110 тысяч зрителей из разных стран купили билеты", - сообщил премьер. Не так просто оказалось попасть на Универсиаду в качестве волонтера: из 40 тысяч поданных заявок отобрали только пять. Для правительства, как и во всех предыдущих случаях, важно не только провести турнир, но и грамотно воспользоваться его наследием.

Дмитрий Медведев выразил надежду, что все спортивные центры и объекты будут востребованы. "И просто тысячам наших людей это даст возможность заниматься физической культурой и спортом", - добавил он. Ольга Голодец заверила, что их судьба уже определена.

Власть Работа власти Спорт Спортивная жизнь Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Универсиада-2019 в Красноярске
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