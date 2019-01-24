На то, чтобы превратить банальную автобусную остановку в произведение искусства, у 28-летнего Андрея Ширшова уходит около двух часов работы и 25 баллончиков краски. Рисует без чернового наброска, просто глядя на картинку в телефоне. Грязные, серые стены меняются прямо на глазах. Распускаются яркие цветы, покачивают хвостами павлины, несутся куда-то с развевающимися гривами кони, дремлет под закатным небом тихое озеро… "Будь моя воля, я бы весь город разрисовал! Пусть бы люди ходили и радовались", - говорит художник.

Ораки стали популярны

За несколько последних месяцев Андрей Ширшов стал не просто местной знаменитостью. О граффитисте из Красноярского края узнали далеко за пределами региона. Снимки и видео его работ в соцсетях набирают сотни тысяч просмотров, со всей страны приходят комментарии: "Андрей, вы молодец!", "Так держать!", "Как красиво!"

А началось все с родного села Андрея, небольшого населенного пункта под названием Ораки, в 30 километрах от райцентра. Местные жители считают, что свое имя село получило от хакасского слова "арака" - "вода". И действительно, озер здесь множество.

Живет здесь всего чуть больше трех сотен человек. Тем не менее, вся необходимая инфраструктура есть: три магазина, школа-девятилетка, почта, фельдшерско-акушерский пункт. И библиотека.

- Андрюшу прекрасно знаю, он с детства из читального зала не вылезал, запоем книжки "проглатывал", - вспоминает библиотекарь Нина Курбижекова. - И с оформлением помогал. Если надо какой-нибудь стенд разукрасить, первый руку тянет. Я, видя, что мальчик одаренный, рекомендовала ему и дальше развивать талант художника. Рад, что Андрей последовал моему совету. После того, как он разрисовал наши остановки, сюда столько народу едет! Полюбоваться, сфотографироваться на их фоне. Особенно в День Победы, ведь одна из картин нарисована в память о ветеранах - остановку украшают гвоздики и Георгиевская лента.

Росинка - маленькая Россия

- Теперь наша деревенька отличается от других. А самое главное, надеюсь, у подростков больше не поднимется рука что-то нецензурное написать или нарисовать на такой красоте, а проезжие не будут мусор выбрасывать возле остановок, - радуется и Елена Буркина, бывшая учительница Андрея.

Насмотревшись на "обновки" в Ораках, Андрею стали звонить жители других сел: "А нам? Чем мы хуже?" Так что вслед за подарком родному селу художник покрыл росписью транспортные павильоны и возле других населенных пунктов своего района. Под разноцветными струями из баллончиков с красками преобразились Косые Ложки, Береш, Родники, Разрез, Росинка…

Последняя, пожалуй, самая популярная. Теперь село "охраняют" три богатыря, почти как в знаменитой картине Виктора Васнецова.

- Почему именно богатыри? Название села само подсказало. Росинка - это ведь как маленькая Россия, правда? - поясняет Ширшов.

"Голливудскую ерунду не смотрел"

Как вспоминает Андрей, в детстве его старший брат в шутку нарисовал гоночный автомобиль.

- Я от рисунка глаз не мог отвести. И все, просто влюбился и в кисти, и в карандаши, - рассказывает художник. - Друзья по улицам бегают, а я дома сижу, в альбоме калякаю.

В подростковом возрасте к страсти к рисованию прибавилась еще одна - к военному делу. В семье Ширшовых пять братьев, и все отдали свой долг Родине. Старший, Алексей, вообще стал кадровым военным и вот только недавно вышел на пенсию.

- Мы с другом тоже мечтали попасть в элитные войска. Всякой голливудской ерундой не интересовались, больше смотрели старые советские военные фильмы: "В бой идут одни старики", "Они сражались за Родину", "17 мгновений весны"… Ну и тренировались, конечно, чтобы потом, в армии, в грязь лицом не ударить. Так что я занимался и борьбой, и дзюдо, и марш-броски устраивал… Окончил школу, поступил в минусинский колледж искусств. А по его завершении пошел служить, как и мечтал, - говорит Андрей.

Попал, как и хотел, в ВДВ, службу проходил в Ставропольском крае, на "гражданку" выходил уже в должности заместителя командира взвода. После службы в армии ездил на вахтовую службу на север, работал там монтажником, бетонщиком. Потом неожиданно заинтересовался граффити и аэрографией. И понеслось…

Картина в пять этажей

- Я сейчас живу в Шарыпово. У нас все серое, особенно зимой: здания, жилые дома… Хочется какого-то яркого пятна. Вот я и мечтаю весь город разрисовать, чтобы глаз радовался! - делится Андрей своими планами.

Большинство работ художник выполняет бесплатно. Конечно, если есть желающие оплатить работу мастера за разрисованный балкон или картину на стене подъезда, Андрей не спорит, ведь на один пейзаж уходит краски как минимум на пять тысяч рублей. Граффитист специально устроился работать на Шарыповскую ГРЭС, сутки через трое, чтобы было больше времени для творчества. Недавно вот замахнулся на пятиэтажный дом, но без спецтехники такую высоту не осилишь. Поэтому Андрей написал местным спасателям, просит поделиться автовышкой. Ответа пока не получил. Но если все удастся, город угольщиков Шарыпово станет ярче - ведь в нем появится еще один необычный арт-объект.

Прямая речь

Геннадий Качаев, глава Шарыповского района Красноярского края:

- Андрея я знаю с детства, внимательно слежу за его творчеством, которым он радует селян и жителей города Шарыпово. По мере возможностей, мы подыскиваем художнику спонсоров. Вот, например, нашли предприятие в соседнем районе, оплатившее услуги граффитиста - им очень понравилась его работа. Думаю, есть много заинтересованных людей и в других городах края, с предложениями о сотрудничестве Андрею пишут из Канска и Ачинска, Абакана и Лесосибирска… Разумеется, и мы будем поддерживать молодое дарование.