Условия концессии по строительству четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске могут быть пересмотрены: депутаты областного Законодательного собрания предлагают правительству региона сдвинуть начало ее действия на год. Причиной стала задержка с выделением средств федерального гранта, который должен составить основу финансирования масштабной стройки.

Возведение четвертой автомобильной переправы через Обь, по последним расчетам, обойдется в 34,5 миллиарда рублей, из них лишь 3,8 миллиарда - средства областного бюджета, которые должны быть потрачены на подготовку площадки. Главная часть расходов ложится на федеральный бюджет, из которого должны выделить 26 миллиардов рублей. Оставшиеся затраты понесет концессионер, однако выгода для него очевидна: по условиям соглашения, он должен получать 2,5 миллиарда рублей в год на протяжении двадцати лет. Минимальный общий гарантированный доход установлен в размере 47 миллиардов рублей.

Предполагается, что такие доходы коммерческой структуре принесет платный проезд по мосту. Но если трафик окажется меньше ожидаемого, региональные власти должны будут возместить концессионеру недополученную прибыль. Данные условия вступают в силу с 2022 года - планировалось, что к этому сроку движение по новому мостовому переходу уже откроют. В конце прошлого года было принято решение выделить Новосибирску 400 миллионов рублей - первый транш в рамках федерального гранта, но при этом сроки поступления средств уже нарушены.

- Поскольку идет затяжка с федеральным капитальным грантом, в 2022 году объект, скорее всего, введен не будет. А по соглашению конценденту уже надо будет получать деньги. Мы рекомендовали правительству области пересмотреть условия платежей и перенести их начало на более поздний срок, когда мост будет введен в эксплуатацию, - подчеркнул председатель комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев.

Насколько концессионер будет готов к внесению изменений в соглашение, неизвестно. Опыт другой громкой новосибирской концессии о строительстве двух мусоросортировочных полигонов показывает, что внесение корректив в такие контракты возможно только через суд. Основные параметры концессионных соглашений защищены федеральным законодательством, на это в свое время региональному правительству указала Федеральная антимонопольная служба.

В то же время вызывает вопросы смета подготовительных работ по строительству четвертого моста. Как показала проверка областной Контрольно-счетной палаты, часть расходов можно сократить в два-три раза. Например, за счет использования отечественных материалов, тогда как в смете указаны цены зарубежных аналогов. Качество при этом не пострадает, да и вопросы импортозамещения играют важную роль.

Пока же региональные власти направили запросы генпроектировщику с целью выяснить, почему были допущены подобные завышения стоимости работ. Впрочем, если вспомнить, что первоначально строительство моста оценивалось в 91 миллиард рублей, а потом сумма было снижена практически в три раза, удивляться цифрам в смете не приходится.

Прямая речь

Валерий Алехин, аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области:

- Выборочный анализ сметы и цен на изделия и материалы по семнадцати позициям нулевого этапа подготовительной работы показал, что они завышены по отношению к текущим рыночным ценам от двух до трех с половиной раз. Необходимо рассмотреть вопрос о проведении дополнительной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта.